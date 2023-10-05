Şeker pancarının fiyatı belli oldu. Üretici enflasyonunun yanından bile geçmedi

Tarım ve Orman Bakarı İbrahim Yumaklı, şeker pancarı alım fiyatını kota tamamlama primi dahil ton başına bin 855 lira olarak açıkladı. Geçen yıl 1400 lira olan şeker pancarı fiyatındaki artış üretici enflasyonunun yanına bile yaklaşmadı.

KAYNAK: AA
Şeker pancarının fiyatı belli oldu. Üretici enflasyonunun yanından bile geçmedi

Tarım ve Orman Bakarı İbrahim Yumaklı, sosyal medya platformu X'ten şeker pancarı alım fiyatının ton başına tamamlama primi dahil bin 855 lira olduğunu bildirdi.

Bakan Yumaklı, "Şeker pancarı alım fiyatı üreticilerimize hayırlı olsun." ifadelerini kullandı.

ÜRETİCİNİN TALEBİNİ KARŞILAMADI

Şeker pancarındaki fiyat artışı enflasyonun yanından bile geçmedi. Geçtiğimiz yıl, dönemin Tarım ve Orman Bakanı Vahit Kirişçi, 23 Eylül 2022 tarihinde şeker pancarında alım fiyatını ton başına bin 400 lira olarak açıklamıştı.

Üreticiler, şeker pancarının tohum maliyetinin bu yıl çok yüksek olduğunu ve mazot gibi girdi maliyetlerinin de arttığını belirtmişti. Bu nedenle, yeni sezon için taban fiyatın en az 2 bin 500 TL (ton fiyatı) olması gerektiği söylenmişti.

10 ŞEKER FABRİKASI ÖZELLEŞTİRİLMİŞTİ

Tarım ve Orman Bakanlığı Şeker Dairesi Başkanlığı verilerine göre Türkiye'de 33 adet pancar şekeri fabrikası bulunuyor. Özelleştirme İdaresi Başkanlığına bağlı Türkiye Şeker Fabrikaları A.Ş.'ye ait 25 fabrikadan 10'u 2018 yılında yapılan özelleştirme ihaleleri ile özel sektöre devredildi. 33 şeker fabrikasının 15'i devlete, 12'si özel sektöre ve 6'sı da pancar kooperatiflerine ait.

Özelleştirilen şeker fabrikaları şunlar oldu: Afyon, Alpullu, Bor, Çorum, Elbistan, Erzincan, Erzurum, Kırşehir, Muş ve Turhal.

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