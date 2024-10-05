Şeker pancarının tarladan sofraya olan hikayesi

Muş'ta kent ekonomisine 2 milyar 500 milyon TL katkı sağlaması beklenen şeker pancarının tarladan sofraya uzanan tatlı yolculuğu başladı.

3 milyon 570 bin dekar tarım arazisi ile Türkiye'nin üçüncü ekilebilir alanına sahip olan Muş Ovası'nda pancar hasadına başlandı. Bin 711 üreticinin yaklaşık 85 bin dönüm alanda ekimini yaptığı şeker pancarının tarladan sofraya uzanan 2 milyar 500 milyon TL'lik tatlı yolculuğu sürüyor. Çiftçiler tarafından yaklaşık 6 aydır bin bir zahmetle gece gündüz bakımı yapılan pancarların sökümü başladı. Traktör ve kamyonlarla fabrikaya taşınan pancarlar, analizleri yapıldıktan sonra kıyım işleminin yapılması için fabrikaya gönderiliyor. Burada çeşitli işlemlerden geçen şekerpancarı, toz şeker haline getirilerek hijyenik ortamlarda torbalanıp hazır hale getiriliyor. 56 bin ton şeker elde edilmesi beklenen pancardan kent ekonomisine ise 2 milyar 500 milyon lira katkı sağlanması bekleniyor.

Şeker Üretim Sanayi A.Ş. Genel Müdürü Turgut Kızılkaya bu yıl bin 711 üreticiyle 58 köyde 85 bin dönüm alanda şeker pancarı ekimi yapıldığını ifade ederek, "Tatlı yolculuğumuz devam ediyor. Şeker pancarlarımızı fabrikaya almaya başladık. Kıyım, arıtma, mayalama ve ambalajlama işlemlerinden sonra şekerlerimiz ambarlarda birikmeye başladı. Günlük ortalama 12 bin ton pancar alımını gerçekleştiriyoruz. Bin 711 üreticiyle 58 köyde 85 bin dönüm alanda şeker pancarı ekimi yapıldı. Bu yıl 450 bin ton pancar işlemeyi hedefliyoruz. 43 bin 660 ton A kotası, 12 bin 500 ton ihraç kayıtlı C şekeri olmak üzere toplamda 56 bin 160 ton şeker elde etmeyi planlıyoruz. Bizim bu üretimimizle çiftçiye ödeyeceğimiz pancar bedeliyle satacağımız şekerle ödeyeceğimiz nakliye bedelinde melas ve küspenin ilin ve ülkenin ekonomisine yaklaşık 2,5 milyar lira katkı sağlayacaktır" dedi.

Bağlar Mahallesinde şeker pancarı sökümü yapan Cevat Özdemir isimli çiftçi ise şeker pancarı ekimine nisan ayında başladıklarını belirterek, "Çiftçilik uzaktan bakıldığı gibi kolay bir meslek değil. Çiftçilik genel olarak çok zor. Özelikle şeker pancarı işçiliği zor olan bir meslektir" şeklinde konuştu.