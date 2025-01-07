Şekeri düşürmek için haşlayıp tüketebileceğiniz etkili besinler... Uzmanlar ne diyor? Bilim ne söylüyor?

Dünya genelinde milyonlarca kişi şeker hastalığı, yani diyabet ile mücadele ediyor. Diyabetin başlıca sebeplerinden biri, vücudun insülin üretimindeki eksiklik veya insüline karşı duyarlılığının kaybolması. Bu durum, kan şekeri seviyelerinin yükselmesine yol açar. Ancak yapılan bilimsel araştırmalar, bazı besinlerin diyabetin yönetilmesine yardımcı olduğunu ve kan şekerini dengelemede etkili olduğunu gösteriyor. Bunların başında gelen besinler, haşlanarak tüketildiğinde şekerin kontrol altına alınmasına yardımcı olabilir.

1. Haşlanmış Fasulye ve Nohut: Lif Deposu ve Kan Şekeri Dostu

Fasulye ve nohut gibi baklagiller, yüksek lif içeriğiyle tanınır.

Beslenme uzmanı Prof. Dr. John Anderson, "Baklagiller, kan şekeri seviyesini kontrol etmeye yardımcı olan yüksek miktarda çözünür lif içerir. Bu lifler, sindirim sistemini yavaşlatarak, şekerin kan dolaşımına daha yavaş geçmesini sağlar" dedi.

Haşlanarak tüketilen fasulye ve nohut, aynı zamanda düşük glisemik indekse sahip besinlerdir, yani kan şekerini hızla yükseltmezler.

İç hastalıkları uzmanı Dr. Sarah Green, "Haşlanmış nohut, potasyum ve magnezyum açısından zengin olup, bu minerallerin eksikliği diyabetin yönetilmesini zorlaştırabilir. Bu nedenle, haşlanmış nohut gibi baklagiller, diyabet hastaları için harika bir seçimdir" diyerek bu besinlerin faydalarını vurguladı.

2. Haşlanmış Tatlı Patates: Glisemik İndeksi Düşük ve Zengin Besin Kaynağı

Tatlı patates, özellikle diyabet hastaları için mükemmel bir alternatif.

Diyetisyen Dr. Emily Clark, "Tatlı patatesin glisemik indeksi, beyaz patatese göre daha düşüktür. Bu da demek oluyor ki, tatlı patates, kan şekerini daha yavaş bir şekilde artırır ve şeker hastaları için daha güvenli bir seçimdir" şeklinde açıklama yaptı.

Tatlı patatesin ayrıca beta-karoten ve lif açısından zengin olması, bağışıklık sisteminin güçlenmesine yardımcı olur. Haşlandığında, tatlı patatesin içeriğindeki besin değerleri bozulmaz ve daha rahat sindirilir.

3. Haşlanmış Brokoli: Antioksidanlarla Zenginleştirilmiş Diyabet Desteği

Brokoli, şeker hastalığının yönetimi açısından önemli bir besin.

Beslenme uzmanı Dr. Jennifer Collins, "Brokoli, şekerin emilimini yavaşlatmaya yardımcı olan yüksek lif içeriğine sahip olmasının yanı sıra, antioksidanlar bakımından da oldukça zengindir. Özellikle sulforafan adlı bileşik, insülin duyarlılığını artırabilir" dedi.

Haşlanarak tüketildiğinde, brokolinin içerdiği tüm faydalı bileşikler korunur. Ayrıca brokoli, düşük kalorili bir sebze olduğu için, kilo kontrolü sağlamak isteyen diyabet hastaları için de ideal.

4. Haşlanmış Kinoa: Protein ve Lif Kaynağı, Şeker Düşürücü Etki

Kinoa, son yıllarda sağlıklı yaşam tarzı benimseyen kişiler arasında popüler hale geldi.

Endokrinolog Prof. Dr. Michael Brown, "Kinoa, yüksek protein ve lif içeriğiyle kan şekerinin düzenlenmesine yardımcı olabilir. Ayrıca, quinoa gibi tahıllar, karbonhidratların sindirimini yavaşlatarak kan şekerinin daha dengeli bir şekilde salınımını sağlar" şeklinde açıklama yaptı.

Kinoa, haşlandığında şeker hastalığının yönetimine büyük katkı sağlar ve vücuda enerji verirken kan şekerini kontrol altına alır.

5. Haşlanmış Ispanak: Diyabeti Kontrol Etmeye Yardımcı Vitamin Deposu

Ispanak, içerdiği yüksek miktarda demir, folik asit ve vitaminler sayesinde diyabet hastaları için ideal bir besin.

İç hastalıkları uzmanı Dr. Linda Harris, "Ispanak, düşük kalori içeriğiyle kan şekeri üzerinde olumsuz bir etki yapmaz ve vücuda faydalı vitaminler sunar. Ayrıca, ıspanakta bulunan magnezyum ve potasyum, insülin duyarlılığını artırabilir" diyerek ıspanağın faydalarını vurguladı.

Ispanak, haşlanarak tüketildiğinde hem besin değeri yüksek olur hem de sindirimi kolaylaşır.

ŞEKERİNİZİ KONTROL ALTINA ALIN, SAĞLIĞINIZI KORUYUN

Diyabetin yönetilmesinde beslenme önemli bir rol oynamakta.

Haşlanarak tüketilen baklagiller, tatlı patates, brokoli, kinoa ve ıspanak gibi besinler, kan şekerinin düzenlenmesine yardımcı olabilir. Bu besinler, düşük glisemik indeksleri ve yüksek lif içerikleri sayesinde, diyabet hastalarının şeker seviyelerini daha kontrollü bir şekilde tutmalarına olanak tanır.