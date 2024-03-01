Şekeri olan bulgur yemeli mi

Kaynak: Haber Merkezi
Şekeri olan bulgur yemeli mi
Bulgurun kan şekerini dengede tuttuğu söyleniyor. Peki bu doğru mu? İşte yanıtı...

Bulgurun besin değeri çok yüksektir ve birçok minerali içerir. Kan şekerini yavaşça artırır ve tokluk hissi verir. Bu nedenle şeker hastaları için uygun bir besin kaynağıdır. Ayrıca bulgurun kalorisi düşüktür ve 100 gramında sadece 350 kalori vardır. Bu da bir tencere pilavın kalorisine eşittir.

Bulgurun faydaları şunlar

Bulgur, lif bakımından zengindir ve bağırsak sağlığını destekler, sindirimi kolaylaştırır ve kabızlığı önler. Bir tabak bulgurla günlük lif ihtiyacımızın büyük bir kısmını karşılayabiliriz.

Bulgur, folik asit içerir ve hamile kadınlar ve çocuklar için önemli bir besin kaynağıdır. Bebeklerin beyin gelişimine katkıda bulunur.

Bulgur, B vitamini kaynağıdır ve sindirim sistemimizi güçlendirir. Bağışıklık sistemimizi de kuvvetlendirir. Bulgur, kansere karşı koruma sağlar.

Doymuş yağ oranı düşük olduğu için kilo vermeye yardımcı olur. Bulgur, protein açısından da zengindir ve doyurucudur.

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