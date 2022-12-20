İki haftada vücudunuzda gerçekleşecek değişimlere inanamayacaksınız. Hemen bırakın

Mynet’te yer alan habere göre; Şekerli gıdalar tatlı ihtiyacımızı karşılayarak bize mutluluk ve enerji verse de sağlığımız üzerinde zararlı etkileri oluşturulacağı vurgulandı. Şekerden uzaklaşmanın zor olduğu düşünülse de bu kararı uygulamak sanıldığı kadar zor olmadığının altı çizildi. Dünyada birçok insan şekerin zararları nedeniyle şekersiz bir yaşamı benimsemeye başladığı bildirildi. Gün geçtikçe şekerden uzaklaşma adımlarının hızlandığı vurgulandı.

ŞEKERİN ZARARLARI

Vücuda girdikten sonra, şeker ve onu içeren tüm yiyecekler ne yazık ki kan şekerini yükseltir ve pankreası insülin üretmesi için uyarır. İnsülin işini yaptıktan sonra kan şekeriniz aniden düşer, ruh haliniz bozulur ve canınız bir doz daha tatlı çeker. Bu yüzden kahvaltıda güzel bir poğaça yedikten sonra gün boyu aç kalırsınız ve bu kısır döngü vücudunuza daha fazla şişmanlatıcı çikolata ve kurabiye almanıza neden olur.

UZAK DURMANIZ GEREKEN YİYECEKLER

İşte birçok insanın günlük olarak tüketilmesi gerektiğini düşünmediği bazı ek şeker kaynakları:

Granola ve müsli barlar

Soslar, soslar ve soslar

Yoğurtlar, pudingler

Hamur işleri, hatta tuzlu olanlar

CİLDİNİZ BÖYLE PARLAK OLUR

İşlenmiş gıdalar ve rafine şeker açısından zengin bir diyet, güzel olmayan bir cilde neden olabilir. Akne ve iltihaplanma, şeker alımını azaltarak ve daha fazla su içerek önemli ölçüde azaltılabilir.

İSTENMEYEN KİLOLARINIZ İÇİN ŞEKERDEN UZAK DURUN

İstenmeyen kilo alımıyla mücadele etmenin yanı sıra, şekeri bırakmak için birkaç önemli neden vardır.

HASTALIKLARDAN UZAK TUTAR

Şeker oranı yüksek bir diyet, belirli sağlık sorunlarının riskini artırır, bu nedenle bundan kaçınmak, aşağıdaki hastalıkların riskini azaltabilir:

Kardiyovasküler hastalıklar

Demans ve Alzheimer hastalığı dahil olmak üzere bilişsel sorunlar

Kolon kanseri

Şeker hastalığı

Yüksek tansiyon, kolesterol ve trigliserit seviyeleri

Böbrek hastalığı

Karaciğer hastalığı

obezite

Pankreas kanseri

Retina, kas ve sinir hasarı

DEPRESYONDAN SİZİ KORUR

Araştırmalar, çok fazla şeker yemenin özellikle kadınlarda depresyon riskini artırabileceğini göstermiştir. Ancak, diyetinizden şekeri çıkarmaya karar verdiğinizde, ilk başta şeker yoksunluğu veya "detoks" belirtileri yaşayabileceğinizi unutmayın. En yaygın semptomlar baş ağrısı, ruh hali değişimleri ve titremedir.