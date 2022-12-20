İki haftada vücudunuzda gerçekleşecek değişimlere inanamayacaksınız. Hemen bırakın

Mynet’te yer alan habere göre; Şekerli gıdalar tatlı ihtiyacımızı karşılayarak bize mutluluk ve enerji verse de sağlığımız üzerinde zararlı etkileri oluşturulacağı vurgulandı. Şekerden uzaklaşmanın zor olduğu düşünülse de bu kararı uygulamak sanıldığı kadar zor olmadığının altı çizildi. Dünyada birçok insan şekerin zararları nedeniyle şekersiz bir yaşamı benimsemeye başladığı bildirildi. Gün geçtikçe şekerden uzaklaşma adımlarının hızlandığı vurgulandı.
ŞEKERİN ZARARLARI
Vücuda girdikten sonra, şeker ve onu içeren tüm yiyecekler ne yazık ki kan şekerini yükseltir ve pankreası insülin üretmesi için uyarır. İnsülin işini yaptıktan sonra kan şekeriniz aniden düşer, ruh haliniz bozulur ve canınız bir doz daha tatlı çeker. Bu yüzden kahvaltıda güzel bir poğaça yedikten sonra gün boyu aç kalırsınız ve bu kısır döngü vücudunuza daha fazla şişmanlatıcı çikolata ve kurabiye almanıza neden olur.
UZAK DURMANIZ GEREKEN YİYECEKLER
İşte birçok insanın günlük olarak tüketilmesi gerektiğini düşünmediği bazı ek şeker kaynakları:
Granola ve müsli barlar
Soslar, soslar ve soslar
Yoğurtlar, pudingler
Hamur işleri, hatta tuzlu olanlar
CİLDİNİZ BÖYLE PARLAK OLUR
İşlenmiş gıdalar ve rafine şeker açısından zengin bir diyet, güzel olmayan bir cilde neden olabilir. Akne ve iltihaplanma, şeker alımını azaltarak ve daha fazla su içerek önemli ölçüde azaltılabilir.
İSTENMEYEN KİLOLARINIZ İÇİN ŞEKERDEN UZAK DURUN
İstenmeyen kilo alımıyla mücadele etmenin yanı sıra, şekeri bırakmak için birkaç önemli neden vardır.
HASTALIKLARDAN UZAK TUTAR
Şeker oranı yüksek bir diyet, belirli sağlık sorunlarının riskini artırır, bu nedenle bundan kaçınmak, aşağıdaki hastalıkların riskini azaltabilir:
Kardiyovasküler hastalıklar
Demans ve Alzheimer hastalığı dahil olmak üzere bilişsel sorunlar
Kolon kanseri
Şeker hastalığı
Yüksek tansiyon, kolesterol ve trigliserit seviyeleri
Böbrek hastalığı
Karaciğer hastalığı
obezite
Pankreas kanseri
Retina, kas ve sinir hasarı
DEPRESYONDAN SİZİ KORUR
Araştırmalar, çok fazla şeker yemenin özellikle kadınlarda depresyon riskini artırabileceğini göstermiştir. Ancak, diyetinizden şekeri çıkarmaya karar verdiğinizde, ilk başta şeker yoksunluğu veya "detoks" belirtileri yaşayabileceğinizi unutmayın. En yaygın semptomlar baş ağrısı, ruh hali değişimleri ve titremedir.
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