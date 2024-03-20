Şekerpancarı üreticileri isyan etti: 1 ton pancara 1 tam altın alınıyordu, şimdi çeyrek dahi alınamıyor

Şekerpancarı üretimini 1999 yılı ile 2023 yılını kıyaslama yaparak anlatan şekerpancarı üreticisi Ramazan Uçar “1999 yılında traktör aldım. Bizim burada genellikle pancar ekimi yapılır. O zamanlar sürekli pancar ekiyorduk, şeker fabrikası devletin güdümündeydi. Bir ton pancar o zaman bir Reşadiye yapıyordu; altın olarak Cumhuriyet derler ona, biz ona Reşadiye diyoruz. Ama şimdi biz 170 kuruşa pancar veriyoruz; tonu 1700 liraya geliyor, çeyreğin yarısını yapmıyor altın olarak” ifadelerini kullandı.

İbrahim Gülümser’de “AKP öncesi 2 ton şekerpancarına 14 depo mazot alabiliyorken şimdi 2 ton şekerpancarı satması durumunda bir depo mazot alabiliyoruz. 1 ton pancara 1 tam altın alınıyordu, şimdi çeyrek dahi alınamıyor” dedi.

Gürer, “Özelleşen fabrikalar kamunun çiftçi adına üstlendiği sorumluluğu yerine getirmeyip kendi kazancını önceliklemesi başta fire olmak üzere çiftçi kazancını daraltmıştır. Şekerpancar çiftçilerimizin sayısı 2012 yılında 140.682 iken 2022 yılında şekerpancarı eken çiftçi sayısı 77 bine kadar düşmüştür. TÜRKŞEKER tarafından 2022 yılında 1241 köyde 28.427 üretici ile 1.037.470 dekar alanda pancar ekimi gerçekleştirilmiştir. Özel sektör ve kooperatif çiftçi sayısı ise 48 bin 573 olarak verilerle ortaya çıkmıştır. Şekerpancarında üretim, verim yükselmesi ile artmaktadır. Münavebeli ekim yapılan pancarda dönem dönem verim ile artış oluşsa da mevcut durum sürerse sorunların artacağı görülmektedir. Şekerpancarı sözleşmeli ekim yapılan ürünlerdendir. Kotalı üretim sağlanmaktadır. Ürün teslim sonrası en az üç ay sonra ödeme gerçekleşmesi de enflasyon karşısında verilen taban fiyatta erimektedir. Bazı bölgelerde ekim başlasa da Niğde’nin Bor ilçesinde Nisan ayında ekim süreci başlayacaktır. Hali hazırda avans ile ilgili de bir açıklama yapılmaması çiftçiyi kaygılandırmaktadır” şeklinde konuştu.