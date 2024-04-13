Sektör lideri Türk şirketinin tamamı dünya devine satıldı

İzmir'de üretim yapan klimatizasyon, bina yönetim sistemleri, endüstriyel soğutma, endüstriyel ve otomasyon yazılım alanlarında faaliyet gösteren CFM Soğutma ve Otomasyon el değiştirdi.2021'de CFM Soğutma ve Otomasyon’un yüzde 51 hissesini satın alan İtalyan devi Carel Industries S.p.A., şirkettin kalan yüzde 49'luk hissesini de satın alarak şirketin tamamının sahibi oldu. İki şirket arasındaki sözleşmenin tamamlanması ile birlikte CFM Soğutma’da Murat Cem Özdemir’e ait hisseler İtalyan şirkete geçecek.

Carel Group CEO'su Francesco Nalini hisse devri ile ilgili açıklamasında uzun zamandır başarılı bir şekilde devam eden ortaklıklarının güçlenmesi nedeni ile mutlu olduklarını söyledi.

İTALYAN DEVİ SATIN ALMALARLA BÜYÜME YOLUNA

1973'te faaliyete geçen Carel, elektronik ekipman ve parçalar üretimi yapıyor. Klima, soğutma ve ısıtma alanlarında dünyanın önde gelen firmaları arasına girmeyi başaran Carel, Çin'den Amerika'ya kadar bir çok ülkede ofisleri aracılığı ile satış yapıyor. 2023 yılında 650 milyon euro ciro sağlayan firma dünya çapında 38 iştiraki ve 15 üretim tesisi işletiyor. Şirketin ağı 75 ülkede ortaklık ve distribütörlük ağı bulunuyor.

Carel büyüme hedefleri doğrultusunda CFM Soğutma ve Otomasyon A.Ş.'nin yanı sıra Avrupa'da Recuperator, HygroMatik, Enginia gibi şirketleri satın alma yolunu tuttuğu biliniyor.