Sektör lideri Türk şirketinin tamamı dünya devine satıldı

Kaynak: Haber Merkezi
Sektör lideri Türk şirketinin tamamı dünya devine satıldı
Türkiye’de sektör liderleri arasında yer alan CFM Soğutma ve Otomasyon'un tamamı dünya devine satıldı. CFM Soğutma ve Otomasyon'un tüm hisseleri İtalyan devi Carel Industries S.p.A'ya geçti.

İzmir'de üretim yapan klimatizasyon, bina yönetim sistemleri, endüstriyel soğutma, endüstriyel ve otomasyon yazılım alanlarında faaliyet gösteren CFM Soğutma ve Otomasyon el değiştirdi.2021'de CFM Soğutma ve Otomasyon’un yüzde 51 hissesini satın alan İtalyan devi Carel Industries S.p.A., şirkettin kalan yüzde 49'luk hissesini de satın alarak şirketin tamamının sahibi oldu. İki şirket arasındaki sözleşmenin tamamlanması ile birlikte CFM Soğutma’da Murat Cem Özdemir’e ait hisseler İtalyan şirkete geçecek.

Carel Group CEO'su Francesco Nalini hisse devri ile ilgili açıklamasında uzun zamandır başarılı bir şekilde devam eden ortaklıklarının güçlenmesi nedeni ile mutlu olduklarını söyledi.

İTALYAN DEVİ SATIN ALMALARLA BÜYÜME YOLUNA

1973'te faaliyete geçen Carel, elektronik ekipman ve parçalar üretimi yapıyor. Klima, soğutma ve ısıtma alanlarında dünyanın önde gelen firmaları arasına girmeyi başaran Carel, Çin'den Amerika'ya kadar bir çok ülkede ofisleri aracılığı ile satış yapıyor. 2023 yılında 650 milyon euro ciro sağlayan firma dünya çapında 38 iştiraki ve 15 üretim tesisi işletiyor. Şirketin ağı 75 ülkede ortaklık ve distribütörlük ağı bulunuyor.

Carel büyüme hedefleri doğrultusunda CFM Soğutma ve Otomasyon A.Ş.'nin yanı sıra Avrupa'da Recuperator, HygroMatik, Enginia gibi şirketleri satın alma yolunu tuttuğu biliniyor.

İlgili Haberler
Benzin istasyonlarında metrelerce araç kuyruğu: Tatilciler dönüş yolunda
Benzin istasyonlarında metrelerce araç kuyruğu: Tatilciler dönüş yolunda
Beşiktaş'ta Fernando Santos'un hastalığını Sedat Kaya açıkladı
Kayserispor'a Adana Demirspor karşısında 1 puanı kazandıran ismi açıkladı. Mirza Şeker yazdı
Milyonlarca araç için zorunlu oldu Bu kapsamdaki tüm araçlar TTB taktıracak
Son Haberler
ABD’den İran’a “Gemiyi derhal serbest bırakın” çağrısı Dünya
ABD’den İran’a “Gemiyi derhal serbest bırakın” çağrısı
Minibüste çıkan yangın binaya sıçradı Yerel Haberler
Minibüste çıkan yangın binaya sıçradı
Flaş Flaş... İran'ın saldırması beklenirken onlarca İsrail uçağı harekete geçti Dünya
Flaş Flaş... İran'ın saldırması beklenirken onlarca İsrail uçağı harekete geçti
Amasya'da mangal keyfi faciayla sonuçlandı: Anne öldü, babanın durumu ağır Yerel Haberler
Amasya'da mangal keyfi faciayla sonuçlandı: Anne öldü, babanın durumu ağır
İstanbul'un deniz kenarları hınca hınç doldu. Deniz havası almak isteyenler kalabalıktan nefes alamadı Video
İstanbul'un deniz kenarları hınca hınç doldu. Deniz havası almak isteyenler kalabalıktan nefes alamadı
UEFA Süper Lig ekiplerine kara haberi verdi Spor
UEFA Süper Lig ekiplerine kara haberi verdi
Erkek çıkan Dadı Meryem'in mesleği şaşırttı. Paraya para demiyormuş Magazin
Erkek çıkan Dadı Meryem'in mesleği şaşırttı. Paraya para demiyormuş