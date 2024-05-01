Sel 8 can aldı. 21 kayıp

Kaynak: İHA
Sel 8 can aldı. 21 kayıp
Brezilya’nın Rio Grande do Sul eyaletinde etkili olan şiddetli yağışlar, sele neden oldu. Afet sonucu 8 kişi hayatını kaybederken, 21 kişi ise kayboldu.

Brezilya’nın Rio Grande do Sul eyaletinde etkili olan şiddetli yağışlar sonucu meydan gelen sel felaketinde 8 kişi hayatını kaybetti.

100’den fazla şehrin etkilendiği şiddetli yağışlarda, yetkililer, 21 kişinin de kaybolduğunu açıklayarak, bin 400'den fazla kişinin tahliye edildiğini kaydetti. Afet sonucu çok sayıda araç ise sel sularına kapıldı.

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Önümüzdeki günlerde de "şiddetli yağışların" devam etmesinin değerlendirilmesinde dolayı, "neredeyse tüm eyalette" sel riski uyarısı yapıldı.

Eyalet Valisi Eduardo Leite tarafından yapılan açıklamada, hayatını kaybedenlerin ailelerine başsağlığı dilenerek, hükümetin kayıpların yerini belirlemek ve risk altındaki bölgelerde güvenliği sağlamak için çalıştığı ifade edildi.

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