Sel felaketi Sri Lanka'da hayatı felç etti

Sri Lanka hükümetin ülkenin birçok bölgesinde şiddetli yağışların yol açtığı seller nedeniyle başkent Kolombo ve banliyölerinde okulları tatil etti.

Hafta sonu yağan yoğun sağanak yağışlar ülkenin birçok yerinde hasara yol açtı, evleri, tarlaları ve yolları sular altında bıraktı. Ülkenin Afet Yönetim Merkezi'ne göre üç kişi boğuldu, yaklaşık 134.000 kişi ise selden etkilendi.

Merkez, yağmur ve sellerin 240 eve zarar verdiğini ve yaklaşık 7.000 kişinin tahliye edildiğini söyledi. Yetkililer önlem olarak bazı bölgelerde elektriği kesti.

Deniz ve kara kuvvetleri, mağdurları kurtarmak, yiyecek ve diğer temel ihtiyaçları sağlamak için görevlendirildi.

Yerel televizyon kanalları, Kolombo'nun banliyölerindeki sular altında kalan kasabaları gösterdi. Bazı bölgelerde sular evlerin ve dükkanların çatılarına ulaştı.

Sri Lanka, Mayıs ayından bu yana çoğunlukla yoğun muson yağmurlarından kaynaklanan şiddetli hava koşullarıyla boğuşuyor. Haziran ayında sel ve heyelanlar nedeniyle 16 kişi hayatını kaybetti.