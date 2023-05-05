Sel felaketinin vurduğu Kongo'da 176 kişi can verdi

Şiddetli yağışların yol açtığı selin vurduğu Kongo Demokratik Cumhuriyeti’nde, hayatını kaybedenlerin sayısı 176'ya yükseldi.

Sel felaketinin vurduğu Kongo'da 176 kişi can verdi

Kongo Demokratik Cumhuriyeti’nin (KDC) doğusundaki Güney Kivu eyaletinde şiddetli yağışların yol açtığı selde hayatını kaybedenlerin sayısının 176’ya yükseldiği bildirildi.

Güney-Kivu Eyalet Valisi Theo Ngwabidje Kasi, yaptığı açıklamada, Güney Kivu eyaletine bağlı Bushushu ve Nyamukubi köylerinde meydana gelen sel felaketinin ardından 176 kişinin cansız bedenine ulaştıklarını duyurdu.

ARAMA KURTARMA ÇALIŞMALARI DEVAM EDİYOR

Birçok kişinin kaybolduğu felakette arama kurtarma çalışmaları devam ediyor.

Bölgede gece boyunca etkili olan şiddetli yağışlar, Chibira Nehri'nin taşmasına neden olmuş ve 72 kişinin hayatını kaybettiği duyurulmuştu.

Tropikal iklim kuşağında yer alan KDC, yağış sezonunda sık sık doğal afetlerle karşı karşıya kalıyor.

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