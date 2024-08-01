Sel mahalleleri vurdu geçti

Çatak, Nüğürcük ve Süleymanlı Mahallelerinde yaşanan sel felaketinin ardından Erzurum Valisi Mustafa Çiftçi, afet bölgesine gitti. Sel sonrası ortaya çıkan manzaralar, felaketin ciddiyetini gözler önüne serdi.

Vali Mustafa Çiftçi, Oltu Kaymakamı Mustafa Çelik, Erzurum İl AFAD Müdürü Selahattin Karslı ve ilçe kurum amirleri ile birlikte selden etkilenen mahallelerde incelemelerde bulundu.

Selin tahrip ettiği evleri gezen Vali Çiftçi, vatandaşlara geçmiş olsun dileklerini iletti. Dere yatağında selden zarar gören evleri inceleyen Vali Çiftçi, devletin tüm kurumlarıyla sahada olduğunu ve gerekli hasar tespit çalışmalarının tamamlandığını belirtti.