Sel suları çocuk parkını yuttu

Türkiye, sel felaketiyle boğuşuyor. Ülkenin birçok bölgesi yağışa teslim olurken Karadeniz'de meydana gelen sel hayatı olumsuz etkiledi.

Samsun'da sel sularına dayanamayan sitenin otoparkındaki istinat duvarı 5 aracın üzerine devrilirken, sel sularından kaçan site sakininin görüntüsü güvenlik kamerası tarafından kaydedildi.

Olay, Canik ilçesi Uludağ Mahallesi'nde bulunan 13 katlı bir sitenin arka bahçe otoparkında dün meydana geldi. Samsun’da sağanak yağış sel ve su baskınlarına yol açtı. 13 katlı sitenin otoparkında bulunan istinat duvarı, sel sularına dayanamayarak park halindeki 5 aracın üzerine devrildi. Araçlar duvarın altında kalarak hurdaya döndü.

SEL SULARI ÇOCUK PARKINI YUTTU

Sel suları istinat duvarını yıktıktan sonra çocuk parkına doğru yöneldi. Çocuk parkını yutan sular daha sonra çekilirken, o anlar kameralara yansıdı. Olay anında parkta çocukların olmaması faciayı önledi.

“SON ANDA KURTULDUM”

Aracının biri duvarın altında kalan, kendisi son anda kurtulan Sezer İnanlı, "Benim iki arabam var. Yan yanaydı. Ben diğer aracı alırken suyu gördüm. Kaçtım. Duvar çöktü. Araçlar duvarın altında kaldı. Son anda kurtuldum" şeklinde konuştu.

Sezer İnanlı'nın sel suyunu fark edince aracını geri geri kaçırıp aracından indikten sonra sitenin çocuk parkının merdiveninden kaçma anı ise saniye saniye güvenlik kamerasına yansıdı.

Sitenin çocuk parkının üzerinden aşan sel suyu ise olayın dehşetini gözler önüne serdi. (İHA)