Sel suları koca şehri yıktı geçti. Hayati tehlike uyarısı

Editör: Ayşe Memiş

Meteoroloji'nin yağış uyarısının ardından Saros Körfezi'ne kıyısı bulunan Keşan'a bağlı Mecidiye, Erikli, Yayla, Danişment ve Gökçetepe köyü sahillerinde etkili olan sağanak, hayatı olumsuz etkiledi.

Sağanak nedeniyle bazı göllerin taşması sonucu cadde ve sokaklar suyla doldu. Sürücüler trafikte ilerlemekte güçlük çekerken, Erikli-Mecidiye sahil yolu sel baskını nedeniyle bir süreliğine ulaşıma kapandı. Köy ve sahillerde tarım arazileri, ağıllar ile turistik tesisler ise su altında kaldı. Sel baskını nedeniyle hasarlar meydana geldi.

VATANDAŞLARA YOLA ÇIKMAYIN UYARISI

Öte yandan Keşan Belediyesi bu akşam saatlerinden itibaren kuvvetli yağış beklendiği yönünde vatandaşları iki kez SMS'li mesajlarıyla uyarıda bulundu İlk mesajda, "Yapılan son değerlendirmelere göre; 18 Haziran 2023 bugün akşam saatlerinden sonra başta mücavir alanlarımız olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağış beklendiğinden sel, su baskını, yıldırım, yerel dolu yağışı ve yağış anında kuvvetli rüzgar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekmektedir" ifadelerine yer verildi.

"OLUMSUZLUKLAR HAYATİ TEHLİKE YARATMAKTADIR"

Belediyeden ikinci atılan mesajda ise, vatandaşların yola çıkmamaları yönünde uyarı yapıldı. 'Acil olmadıkça yola çıkmayın' başlığıyla atılan mesajda, "Şiddetli yağış nedeniyle Erikli, Yayla ve Danişment yollarında oluşan su taşkınları tehlike oluşturmaktadır. Akşam saatlerinden itibaren kuvvetli yağışların devam etmesi beklenmektedir. Oluşabilecek kuvvetli rüzgar, sel, su baskını gibi olumsuzluklar hayati tehlike yaratmaktadır. Dikkatli ve tedbirli olalım. Halkımıza önemli duyurulur" ifadelerine yer verildi.