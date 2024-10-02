Sel ve toprak kaymasında ölenlerin sayısı 241’e çıktı

Düzenleme: Kaynak: AA
Sel ve toprak kaymasında ölenlerin sayısı 241’e çıktı

Nepal'deki sel ve toprak kaymalarında ölenlerin sayısını 241'e çıktığı açıklandı.

India Today'in haberine göre, 241 kişinin hayatını kaybettiği afet bölgelerinde 4 binden fazla kişi kurtarılırken binlerce kişi de mahsur durumda.

Nepal Başbakanı Khadga Prasad Sharma Oli, an itibariyle 4 bin 331 kişinin kurtarıldığı doğal afetlerdeki arama ve kurtarma çalışmalarının hükümet tarafında bazı aksaklıklar olduğunu belirtti.

Oli, hükümetine arama kurtarma çalışmalarını desteklemesi talimatı verdi.

Başbakanlık Müsteşarı Eaknarayan Aryal ise afetlerden dolayı en az 29 kişinin kayıp olduğunu ve 126 kişinin ise yaralandığını bildirdi.

Son Haberler
Ekrem İmamoğlu'nun hapis istemiyle yargılandığı davada karar
Ekrem İmamoğlu'nun hapis istemiyle yargılandığı davada karar
Saray'da kaçak rakı ve şarap baskını
Saray'da kaçak rakı ve şarap baskını
Kabin ekibine saldıran Dilan Çıtak'a soruşturma
Kabin ekibine saldıran Dilan Çıtak'a soruşturma
Erzurum’da şok intihar: Uzman çavuş araçta ölü bulundu
Uzman çavuş araçta ölü bulundu
Esmanur, bilek güreşinde dünya 3'üncüsü oldu
Esmanur, bilek güreşinde dünya 3'üncüsü oldu