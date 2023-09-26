Selahattin Baki PFDK'lık oldu. Alanyaspor maçı sonrası yaptığı açıklamalar pahalıya patladı

TFF, Disiplin Kurulu sevklerini açıkladı.

Fenerbahçe Yöneticisi Selahattin Baki, Süper Lig'de oynanan Alanyaspor maçının ardından yaptığı açıklamalar nedeniyle "hakem ve diğer müsabaka görevlileri hakkında açıklamalar" sebebiyle Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu'na sevk edildi.

PFDK'den yapılan açıklama şu şekilde:

-FENERBAHÇE A.Ş. Kulübü İdarecisi SELAHATTİN BAKİ'nin müsabaka sonrası kulüp resmi internet sitesinden yayınlanan açıklamalarında yer alan "hakem ve diğer müsabaka görevlileri hakkında açıklamalar" nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı'nın 38. maddesi uyarınca tedbirsiz olarak PFDK'ya sevkine karar verilmiştir.