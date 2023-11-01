Selahattin Demirtaş Türk Milleti kavramını hedef aldı. Resmen iç savaş çağrısı yaptı

2016 yılında "suç işlemek amacıyla örgüt kurmak", "terör örgütü üyesi olmak", "silahlı terör örgütüne üye olmak", "örgüt adına suç işlemek" suçlarından dolayı tutuklanarak cezaevine gönderilen ve hala cezaevinde olan HDP’nin eski Eş Genel Başkanı Selahattin Demirtaş skandal ifadelere imza attı.

Mayıs seçimlerinde aktif siyaseti bıraktığını açıklayan Selahattin Demirtaş, “Treni Kaçırmamak” başlıklı yazısında sözde Kürt sorununu değerlendirdi.

İÇ SAVAŞ ÇAĞRISI GİBİ YAZI

Demirtaş, Duvar Gazetesi'nde yayınlanan yazısında, "Kürt’ün Kürt olarak varlığı, Türk Milletinin inşa edilmesinin önünde bir engeldir. Yeni resmi ideolojiye göre ikisinin bir arada olmasının imkanı yoktur" ifadelerini kullanırken büyük tepki çekti. Demirtaş’ın ifadeleri resmen iç savaş çağrısı olarak yorumlandı.

Selahattin Demirtaş’ın Duvar Gazetesi’nde yayınlanan yazısının ilgili kısmı ise şöyle;

‘‘…Yeni Türklük tezinin tam hakimiyeti için tüm farklılıkların ya yok edilmesi ya da asimile edilerek Türklüğe devşirilmesi gerekir. Yani Kürt’ün Kürt olarak varlığı, Türk Milletinin inşa edilmesinin önünde bir engeldir. Yeni resmi ideolojiye göre ikisinin bir arada olmasının imkanı yoktur. Cumhuriyetin kurucu elitlerinin yol açtığı paradoks nedeniyle Türk Milleti varsa Kürt yoktur, Kürt varsa Türk Milleti yoktur. Bu anlayışa göre Kürtlüğün yok edilmesi Türk Milletinin varlığı için bir beka sorunudur artık.”

‘ATATÜRK MİLLİYETÇİLİĞİ KAFATASCILIK DEĞİLDİR’

Selahattin Demirtaş’ın skandal ifadelerine sosyal medyada tepkiler yağarken, Atatürk’ün milliyetçilik anlayışının etnik temelli milliyetçiliğe değil, kültür milliyetçiliğine bağlı olduğu hatırlatılırken bunun da ‘kafatasçılık’ olmadığı hatırlatıldı.

Gazeteci Tanyel Yılmaz da sosyal medya hesabından Demirtaş’ın ifadelerine tepki gösterdi. Yılmaz paylaşımında, ‘‘Saçmalık. Kürt, Ermeni, Rum, Çerkez, Arap... Atatürk milliyetçiliği, Kürt de olsan ben Türk'üm diyebilmek. Laiklik dinsizlik değil, Atatürk milliyetçiliği de kafatası milliyetçiliği değil. İngilizlerin 200 yıldır oluşturduğu Kürt milliyetçiliği burada sorun’’ ifadelerini kullandı.

Skandal yazı üzerine bir tepki de gazeteci Sedat Aral’dan geldi. Aral, Demirtaş’a yönelik ‘‘Demirtaş bütün şehirlerde bir anda başlayabileceğini umduğu bir çatışma pratiğinin fitilini ateşledi bakalım ne olacak göreceğiz. Çatışma dememin nedeni 1924 şarlarında değil kozmopolit karışmış bir iki milletten sözediyorum… ayırmaya başlamak iki tarafında ölümü ile sonuçlanır’’ yazdı.

ATATÜRK MİLLİYETÇİLİĞİ NEDİR?

Atatürk milliyetçiliği, Atatürk'ün millet tanımından yola çıkarak Kemalizm'in milliyetçilik ilkesini oluşturur. Atatürk'e göre millet, geçmişte bir arada yaşamış, bir arada yaşayan, gelecekte de bir arada yaşama inancında ve kararında olan, aynı vatana sahip, aralarında dil, kültür ve siyasi birlik olan insanlar topluluğudur. Atatürk'ün tanımladığı milliyetçilik; din ve ırk ayrımı gözetmeksizin, ulus tanımını vatandaşlık ve üst kimlik değerlerine dayandıran sivil milliyetçi bir vatanperverlik anlayışıdır.

Atatürkçü düşünce, Türk milletini dil, kültür ve ülkü birliği ile birbirine bağlı vatandaşların oluşturduğu bir toplum olarak kabul etmiştir. Türkiye Cumhuriyeti Anayasası’na göre, Türkiye Cumhuriyeti’ne vatandaşlık bağı ile bağlı olan herkes Türk’tür; çünkü bu kişiler aynı dili konuşmakta, aynı kültürü paylaşmakta, aynı ülküyü taşımaktadırlar. Bu anlayış içinde her bireyimizin amacı, Türk milletinin mutluluğu, birlik ve beraberliği için çalışmak, bu kutsal vatanı daha güzel, daha bayındır hale getirmektir. Bu nedenle millî sınırlarımız içinde, millî benliğimizi duyarak varlığımızı yükseltmeye çalışmak, Atatürk milliyetçiliğinin esasıdır.