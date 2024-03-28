Selahattin Demirtaş'ın avukatından mektup açıklaması

Kaynak: Haber Merkezi
Selahattin Demirtaş'ın avukatından mektup açıklaması
Selahattin Demirtaş tarafından DEM Parti genel merkezine gönderildiği iddia edilen mektup hakkında Demirtaş'ın avukatlarından açıklama geldi. Avukatlar mektup iddialarını yalanladı.

2016 yılından itibaren Edirne F Tipi Cezaevi'nde olan Selahattin Demirtaş’ın partisine bir mektubunun olduğu, seçimlerle ilgili bir mesaj verdiği ve mektup yolladığı; söz konusu mektubun okunduğu ve okumadığına ilişkin kamuoyunda süren bir tartışma vardı.

"MEKTUP İLETTİĞİ HABERLERİ TÜMÜYLE UYDURMADIR"

Selahattin Demirtaş'ın avukatı Ramazan Demir sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda "Müvekkilimiz sayın Selahattin Demirtaş'ın DEM Parti genel merkezine seçime ilişkin bir mektup ilettiği haberleri tümüyle uydurmadır.

"İTİBAR EDİLMEMESİNİ RİCA EDİYORUZ"

Avukatları ve DEM Parti genel merkezini zan altında bırakan bu tür uydurma haberlere itibar edilmemesini rica ediyoruz" denildi.

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2019 İBB SEÇİMLERİ ÖNCESİ ÖCALAN HDP'YE TARAFSIZLIK ÇAĞRISI YAPMIŞTI

2019'daki İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı (İBB) seçimleri öncesi terörist başı Abdullah Öcalan HDP'ye seçimde tarafsızlık çağrısı yapmıştı.

İmralı'ya giderek Abdullah Öcalan ile görüştüğünü belirten ve Öcalan'dan getirdiğini iddia ettiği mektubu kamuoyuna duyuran Munzur Üniversitesi Öğretim üyesi Prof. Dr. Ali Kemal Özcan hakkında, sosyal medyada terör örgütü liderini övdüğü gerekçesiyle Tunceli Cumhuriyet Başsavcılığı adli, üniversite ise idari soruşturma başlatılmıştı.

Hakkında başlatılan adli ve idari soruşturmayı doğrulayan Prof. Dr. Ali Kemal Özcan, “Hakkımda ihbar olduğu gerekçesiyle emniyete çağrıldım. Orada savunmamı yaptım. Rektörlük de soruşturmanın selameti açısından tedbiren hakkımda görevden uzaklaştırma kararı vermiş ve karar bugün tarafıma tebliğ edildi” demişti.

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