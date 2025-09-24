Selahattin Demirtaş'ın yargılandığı dava ertelendi! 5 ayrı suçlamayla yargılanıyor

HDP eski Eş Genel Başkanı Selahattin Demirtaş'ın , 2016’da yaptığı 6 ayrı konuşması nedeniyle “devleti, hükümeti ve yargıyı alenen aşağılama”, “halkı kin ve düşmanlığa tahrik”, “suç işlemeye alenen tahrik”, “suç ve suçluyu övmek” ile “kanuna aykırı toplantı ve gösteri yürüyüşleri düzenleme” suçlamalarıyla yargılandığı dava görüldü.

DAVALARIN BİRLEŞTİRİLMESİ TALEP EDİLDİ

Duruşmada söz alan avukat Mahsuni Karaman, Demirtaş'ın aynı konuşmalar nedeniyle farklı mahkemelerde de yargılandığını belirterek, istinaf ve temyiz incelemelerinde davaların birleştirilmesi gerektiğini vurguladı. Selahattin Demirtaş'ın iddia edilen son konuşmasının Diyarbakır’da yapıldığı için dosyaların burada toplanması gerektiği kaydedildi.

DURUŞMA ERTELENDİ

Mahkeme Ankara 22’nci Ağır Ceza Mahkemesi ve Mersin 14’üncü Asliye Ceza Mahkemesi dosyalarının istinaf incelemesinin sonucunun beklenmesine karar vererek duruşmayı 19 Ocak 2026 tarihine ertelendi.

