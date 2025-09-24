Selahattin Demirtaş'ın yargılandığı dava ertelendi! 5 ayrı suçlamayla yargılanıyor

Düzenleme: Kaynak: Haber Merkezi
Selahattin Demirtaş'ın yargılandığı dava ertelendi! 5 ayrı suçlamayla yargılanıyor

HDP eski Eş Genel Başkanı Selahattin Demirtaş'ın 5 ayrı suçlamayla yargılandığı davanın bugün görülen duruşması ertelendi.

HDP eski Eş Genel Başkanı Selahattin Demirtaş'ın , 2016’da yaptığı 6 ayrı konuşması nedeniyle “devleti, hükümeti ve yargıyı alenen aşağılama”, “halkı kin ve düşmanlığa tahrik”, “suç işlemeye alenen tahrik”, “suç ve suçluyu övmek” ile “kanuna aykırı toplantı ve gösteri yürüyüşleri düzenleme” suçlamalarıyla yargılandığı dava görüldü.

DAVALARIN BİRLEŞTİRİLMESİ TALEP EDİLDİ

Duruşmada söz alan avukat Mahsuni Karaman, Demirtaş'ın aynı konuşmalar nedeniyle farklı mahkemelerde de yargılandığını belirterek, istinaf ve temyiz incelemelerinde davaların birleştirilmesi gerektiğini vurguladı. Selahattin Demirtaş'ın iddia edilen son konuşmasının Diyarbakır’da yapıldığı için dosyaların burada toplanması gerektiği kaydedildi.

DURUŞMA ERTELENDİ

Mahkeme Ankara 22’nci Ağır Ceza Mahkemesi ve Mersin 14’üncü Asliye Ceza Mahkemesi dosyalarının istinaf incelemesinin sonucunun beklenmesine karar vererek duruşmayı 19 Ocak 2026 tarihine ertelendi.

Fatih Altaylı 'mideniz bulanır' diyerek duyurdu! Skandal 'Formula 1' iddiasıFatih Altaylı 'mideniz bulanır' diyerek duyurdu! Skandal 'Formula 1' iddiası

Son Haberler
Turist sayısında dikkat çeken durum, durmadan geriliyor!
Turist sayısında dikkat çeken durum, durmadan geriliyor!
YARSAV Başkanı Ömer Faruk Eminağaoğlu noktayı koydu: Mahkeme kararının uygulanabilirliği yok
YARSAV Başkanı Ömer Faruk Eminağaoğlu noktayı koydu: Mahkeme kararının uygulanabilirliği yok
CHP'nin İstanbul kongresi devam edecek: YSK'dan karar çıktı
CHP'nin İstanbul kongresi devam edecek: YSK'dan karar çıktı
Şahan Gökbakar adalet sistemine isyan etti! Sapığı, arsızı, hırsızı, uğursuzu serbest…
Şahan Gökbakar adalet sistemine isyan etti! Sapığı, arsızı, hırsızı, uğursuzu serbest…
11 fabrikası olan 170 yıllık dev firma iflas etti. 4 bin 500 çalışan işsiz kalacak
11 fabrikası olan 170 yıllık dev firma iflas etti. 4 bin 500 çalışan işsiz kalacak