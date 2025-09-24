Fatih Altaylı 'mideniz bulanır' diyerek duyurdu! Skandal 'Formula 1' iddiası

Tutuklu gazeteci Fatih Altaylı, cezaevinden gönderdiği mektuplarla gündemi değerlendirmeye devam ediyor.

Altaylı'nın İstanbul’un Formula 1 takvimine girmesini engellemek için bazı kişilerin F1 yönetimine e-posta gönderdiği iddiası dikkat çekti.

Fatih Altaylı, "Bakü uzattı, İstanbul’un F1 şansı bitti" iddialarını "zırva" diyerek reddetti.

Altaylı, İstanbul’un 2026 sonrası takvimde yer almasının Madrid pistinin tamamlanmamasına bağlı olduğunu söyledi.

'DEVLET ÖDEYECEK, İNDİRİM YAPMAYIN'

İstanbul’un takvime girmesinin Madrid’e bağlı olduğunu söyleyen Altaylı, F1 yönetimine "devlet ödeyecek, indirim yapmayın" içerikli mailler attığını öne sürdü.

"MAİLLERİ BİLSENİZ MİDENİZ BULANIR"

"Türkiye’den bazıları, ‘F1’e parayı devlet verecek, indirim yapmayın!’ maillerini atıyor" diyen Altaylı'nın "Bunların Türkiye’ye F1 yarışı gelmesin diye F1 yönetimine yolladıkları mailleri bilseniz mideniz bulanır." ifadeleri dikkat çekti.

Gazeteci, günümüzde F1 için Suudi Arabistan ve Dubai gibi ülkelerin 100 milyon dolara yakın ödeme yaptığını belirterek, Madrid pistinin tamamlanmamasının İstanbul'u 'ciddi' aday haline getireceğini vurguladı.

Türkiye’nin geçmişte yıllık 12 milyon dolarlık ödeme ile F1 yarışlarını getirdiğini anımsatan Altaylı, Avrupa pistinin takvimden çekildiğini, Türkiye’nin de daha düşük bir bütçeyle 2027 sonrası için takvime girmeye çalıştığını ifade etti.