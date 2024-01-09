Selçuk Bayraktar haber verdi. Erdoğan soluğu hastanede aldı

Kaynak: AA
Selçuk Bayraktar haber verdi. Erdoğan soluğu hastanede aldı
Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın kızı Sümeyye Bayraktar, ikinci çocuğunu dünyaya getirdi. 9’uncu kez dede olduğu haberini alan Erdoğan soluğu hastanede aldı.

Sümeyye Bayraktar, ikinci çocuğunu dünyaya getirdi. Güzel haberi alan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, hastaneye giderek Sümeyye Bayraktar ve eşi Selçuk Bayraktar’ı ziyaret etti.

Erdoğan ziyaret esnasında yeni doğan torunu ve kızının sağlık durumu hakkında hastane yetkilililerinden bilgi aldı. Bu arada Erdoğan torununun kulağına adını okudu.

Bebeğin adının Asım Özdemir olduğu öğrenildi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan’a hastane ziyaretinde eşi Emine Erdoğan da eşlik etti.

Öte yandan, Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın Esra-Berat Albayrak çiftinden dört, Bilal-Reyyan Erdoğan çiftinden ise üç torunu daha bulunuyor.

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