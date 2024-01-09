Selçuk Bayraktar haber verdi. Erdoğan soluğu hastanede aldı

Sümeyye Bayraktar, ikinci çocuğunu dünyaya getirdi. Güzel haberi alan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, hastaneye giderek Sümeyye Bayraktar ve eşi Selçuk Bayraktar’ı ziyaret etti.

Erdoğan ziyaret esnasında yeni doğan torunu ve kızının sağlık durumu hakkında hastane yetkilililerinden bilgi aldı. Bu arada Erdoğan torununun kulağına adını okudu.

Bebeğin adının Asım Özdemir olduğu öğrenildi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan’a hastane ziyaretinde eşi Emine Erdoğan da eşlik etti.

Öte yandan, Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın Esra-Berat Albayrak çiftinden dört, Bilal-Reyyan Erdoğan çiftinden ise üç torunu daha bulunuyor.