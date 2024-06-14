Selçuk Bayraktar videoda 'yatırım fırsatı'nı duyurmuştu Gerçek bambaşka çıktı

Son zamanlarda internet ve sosyal medya platformlarında, BAYKAR Yönetim Kurulu Başkanı Selçuk Bayraktar'ı içeren reklamların dolaşıma girdiği görüldü. Teyit.org'dan Adil Batuhan Aktaş tarafından yapılan detaylı bir inceleme sonucunda, bu videoların yapay zeka teknolojisi kullanılarak değiştirildiği tespit edildi.

İnceleme sürecinde, reklam materyali olarak sunulan görüntülerin, Bayraktar TB3'ün ilk uçuşunu gösteren orijinal videolardan ve şirketin belgeseli Hedef Kızılelma'nın tanıtımından alındığı belirlendi.

Selçuk Bayraktar'ın bu videolarda kullanılan ifadeleri gerçekte kullanmadığı anlaşıldı. Ayrıca, Bayraktar'ın sosyal medya hesabında paylaştığı videolarda, insansız hava aracının özelliklerinden bahsettiği ve belgeselin yayınlanacağını duyurduğu görüldü. Sahte içeriklerin gerçekliğini ayırt etmenin bir diğer yolu ise, paylaşımlarda yer alan internet adreslerini incelemek. Sahte içerik üreticileri genellikle kullanıcıları kendi web sitelerine yönlendirme eğiliminde.

BAYKAR adıyla yapılan reklamlarda da kullanıcıların bir linke tıklaması isteniyor. Yapılan analizlere göre, bu linklere tıklandığında, şirkete ait gibi görünen ancak gerçekte bağlantısı olmayan sitelere yönlendirildiği tespit edildi.

SELÇUK BAYRAKTAR DA UYARDI

BAYKAR Yönetim Kurulu Başkanı Selçuk Bayraktar, sosyal medya aracılığıyla yaptığı duyuruda, şirket adına yapılan dolandırıcılık girişimlerine karşı hukuki işlemlerin başlatıldığını bildirdi.