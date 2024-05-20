Selçuk Bayraktar'dan eşi Sümeyye ile Kuleli pozu

Düzenleme: Kaynak: Haber Merkezi
Selçuk Bayraktar'dan eşi Sümeyye ile Kuleli pozu
Baykar Yönetim Kurulu Başkanı Selçuk Bayraktar eşi Sümeyye Bayraktar ile birlikte Kuleli sahilinde hatıra fotoğrafı çekti. O anları sosyal medya hesabından paylaştı.

Selçuk Bayraktar, eşi Sümeyye Bayraktar ile Kuleli paylaşımı yaptı.

Paylaşımına "Kuleli Sahil..." yazıp bir de gül emojisi koyan Bayraktar'ın paylaşımına takipçilerinde beğeni ve yorum yağdı.

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Bayraktar, bu paylaşımından yaklaşık 5 saat kadar önce, 19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramını sosyal medya hesabından kutladı.

Paylaşımına, Bayraktar çifti takipçilerinden yorumlar yağdı.

Selçuk Bayraktar, şu ifadeleri kullanarak paylaşımında Milli Mücadele ruhunun günümüzde #MilliTeknolojiHamlesi olarak devam ettiğini ve gençlerle birlikte tam bağımsız yarınlara doğru ilerlediklerini belirtti:

"Gazi Mustafa Kemal Atatürk başta olmak üzere bütün Şehit ve Gazilerimizi rahmet ve minnetle anıyorum. #19Mayıs Gençlik ve Spor Bayramımız kutlu olsun."

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