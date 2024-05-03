Selçuk Geçer: Bu rakamı görürseniz ağlamayın

Ekonomist Selçuk Geçer, dolar birikimi olanlara dikkat çeken uyarı da bulundu. TL'nin değer kaybetmesi, yatırımcıları alternatif yatırımlara sevk ediyor.

Geçer'e doların 50 TL'yi aşmasını öngörüyor. Fakat bu sözler bir yatırım tavsiyesi olarak algılamamak gerekiyor. Geçer, doların belirli seviyelerde tutulmamasının ciddi sorunları da beraberinde getireceğini belirtiyor.

Geçer, TL’nin sadece dolar karşısında değil diğer tüm para birimleri karşısında değer kaybettiğine dikkat çekti. TL’de durmak istemeyen yatırımcıların, paralarının diğer kazanması için alternatif yatırım araçlarını tercih ettiğini söyledi.

Geçer, Merkez Bankası'nın faiz kararlarının ardından dolar kurunda dalgalanmalar meydana geldiğini söyledi. Yeni yıla girerken, kurdaki yükselişlerin hız kazanarak yeni rekorlara imza attığını söyledi.

Geçer, dolarla yatırım yapanlara uyarıda bulunarak enflasyonun yükselmesi ve makroekonomik tedbirlerin alınmamasıyla beraber doların 50 TL’yi aşabileceğini vurguladı.

Geçer, dolar kurunun belirli seviyelerde kalmasının bütçe açığı ve faiz ödemelerinde ciddi sorunları meydana getirebileceğini söyledi.