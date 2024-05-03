Selçuk Geçer: Bu rakamı görürseniz ağlamayın

Kaynak: Haber Merkezi
Selçuk Geçer: Bu rakamı görürseniz ağlamayın
Ekonomist Selçuk Geçer, dolar birikimi olanlara kritik uyarıda bulundu. TL'nin değer kaybetmesi yatırımcıları alternatif yatırımlara yönlendiriyor.

Ekonomist Selçuk Geçer, dolar birikimi olanlara dikkat çeken uyarı da bulundu. TL'nin değer kaybetmesi, yatırımcıları alternatif yatırımlara sevk ediyor.

Geçer'e doların 50 TL'yi aşmasını öngörüyor. Fakat bu sözler bir yatırım tavsiyesi olarak algılamamak gerekiyor. Geçer, doların belirli seviyelerde tutulmamasının ciddi sorunları da beraberinde getireceğini belirtiyor.

Geçer, TL’nin sadece dolar karşısında değil diğer tüm para birimleri karşısında değer kaybettiğine dikkat çekti. TL’de durmak istemeyen yatırımcıların, paralarının diğer kazanması için alternatif yatırım araçlarını tercih ettiğini söyledi.

Geçer, Merkez Bankası'nın faiz kararlarının ardından dolar kurunda dalgalanmalar meydana geldiğini söyledi. Yeni yıla girerken, kurdaki yükselişlerin hız kazanarak yeni rekorlara imza attığını söyledi.

Geçer, dolarla yatırım yapanlara uyarıda bulunarak enflasyonun yükselmesi ve makroekonomik tedbirlerin alınmamasıyla beraber doların 50 TL’yi aşabileceğini vurguladı.

Geçer, dolar kurunun belirli seviyelerde kalmasının bütçe açığı ve faiz ödemelerinde ciddi sorunları meydana getirebileceğini söyledi.

İlgili Haberler
Selçuk Geçer: Dikkat çarşı daha da karışacak
Selçuk Geçer: Çok büyük zarar edeceksiniz
Selçuk Geçer ‘şaka değil’ dedi: Büyük patlayacak
Son Haberler
FIFA kararını açıkladı. Türk futbolu alınan cezayla irkildi Spor
FIFA kararını açıkladı. Türk futbolu alınan cezayla irkildi
Türkiye Kupası'nda yarı final başlıyor Spor
Türkiye Kupası'nda yarı final başlıyor
Çin'in yeni uzay keşif programı başladı Dünya
Çin'in yeni uzay keşif programı başladı
Meşaleye 15 yıl hapis Spor
Meşaleye 15 yıl hapis
Geleneksel Yeşilay Bisiklet Turu 11. kez düzenleniyor Spor
Geleneksel Yeşilay Bisiklet Turu 11. kez düzenleniyor
Dursun Özbek listesini sundu. Flaş Erden Timur kararı Spor
Dursun Özbek listesini sundu. Flaş Erden Timur kararı
Fotoğraf çekinmek istediği maymundan tokat yedi Video
Fotoğraf çekinmek istediği maymundan tokat yedi