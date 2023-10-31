Selçuk Geçer doların 60 TL olacağı tarihi açıkladı

Dolardaki yükseliş durdurulamazken, Ekonomist Selçuk Geçer doların 60 liraya ulaşacağı tarihi açıkladı.

Selçuk Geçer doların 60 TL olacağı tarihi açıkladı

Ekonomist Selçuk Geçer döviz kuruna dair dikkat çeken açıklamalarda bulundu. Yeni rekorlar kıran dolar kuru bugün itibarıyla 28,26 seviyesine yükseldi.

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TCMB SINIRLI MÜDAHALELER YAPIYOR

Merkez Bankası tarafından kurda baskı olduğunu söyleyen Geçer, kura müdahale sürecini bitirdiklerini ve kuru dengelemek amacıyla döviz satışı yapmayı durdurduklarını açıklasalar da TCMB'nin piyasalar üzerinden sınırlı bir müdahalede bulunduğunu ifade etti.

DOLAR KURUNUN GERÇEK DEĞERİNİ AÇIKLADI

Türkiye'nin bir kümülatif enflasyon sorunu olduğunu söyleyen Geçer, dolar kurunun gerçek değerinden çok uzak olduğunu belirtti.

'ÖNCE 45 TL SONRA 60 TL OLACAK'

Ekonomi politikaları kapsamında yükselişlerin 31 Mart tarihinden sonra hızlanacağı paylaşıldı.

Parasal sıkılaşma dönemine gireceği söylenen Türkiye için, bu süreçte çok büyük ekonomik sorunlar yaşanacağı paylaşıldı. Dolar kurunun 31 Mart seçimlerine kadar 35 TL'ye kadar yükseleceğini söyledi.
Selçuk Geçer, 28 Mayıs tarihinde olduğu gibi kur patlaması yaşanacağını işaret etti. Dolar kurunun gerçek değerinin 45 TL olduğunu belirtti. 2024 yılının enflasyonu ile birlikte Haziran 2024 tarihinde doların 60 TL'ye kadar yükseleceğinin altını çizdi.

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