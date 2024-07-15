Selçuk Geçer 'hazır olun' dedi. Trump gelirse dolar patlayacak

Geçtiğimiz gün ABD eski Başkanı ve yeni Başkan adayı Donald Trump’a bir suikast girişiminde bulunuldu. Bu olay, Trump’ın hayatını tehdit etmekle kalmadı, Amerika ve dünya ekonomisi ile ilgili bir yığın soru işaretini de gündeme taşıdı.

Suikastın ardından en dikkat çekici söylem ise Trump’ın, Amerikalılara birlik çağrısı mesajıydı.

SUİKASTIN PİYASALARA ETKİSİ NE ?

Piyasalar, suikast girişiminin hemen sonrasında kısa vadeli dalgalanmalar yaşadı ve hatta açık olan bazı ana endekslerde sert kayıplar görüldü.

Ekonomist Selçuk Geçer, Trump’ın Başkan seçilmesinin ardından piyasalarda meydana gelebilecek ihtimalleri değerlendirdi.

Geçer, önümüzdeki hafta özellikle Trump’ın kazanma ihtimalinin daha çok konuşulması ile beraber riskli varlıklarda ciddi yükselişler, güvenli liman tarafında ise satış baskısı görebileceğini söyleyerek, hafif güç kaybeden doların da yükseliş trendine geçebileceğini ifade etti.

Ekonomist Geçer, suikast haberi duyulur duyulmaz altına ilk etapta talebin yaşandığını söyleyerek, bu talebin oldukça zayıf kaldığını belirtti.

Geçer, Trump’ın başkan seçilme ihtimalinin artması halinde altında satış baskısının artıracağını dile getirdi.

SUİKASTIN DOLARA ETKİSİ

Bu arada suikast duyulur duyulmaz dolarda satış baskısı görülmüş ve değer kaybetmişti. Bununla beraber ABD hisseleri de satılan taraftaydı. Bu kapsamda seçim bahislerinin Trump lehine dönmesi dolar ve ABD hisselerinin güçlenmesini beraberinde getirecek.

Geçer, son haftalarda satılan Bitcoin ve kriptolar tarafındaysa şok yükselişlere hazır olunması gerektiğini belirtti.

Geçer, kısaca Trump’ın seçilmesi halinde dolarda ve ekonomide yeni büyük dalgalara hazır olunmalı dedi.

TRUMP’A SUİKAST SONRASI BİTCOİN UÇUUS GEÇTİ

Trump’a düzenlenen suikastın ardından Bitcoin uçuşa geçti. Lider kripto para birimi Bitcoin, 63.234 dolar seviyesine kadar yükseldi.

Bitcoin’le beraber altcoinlerde de artış yaşandı. Altcoinler grubun en büyüğü olan Ethereum’da 3.377 dolar seviyesine kadar yükseldi.

ALTINDA SON DURUM

Altın suikastın ardından yeni günde hafif yükseliş trendine girmiş görünüyor. Bugün 15.05’te 2.420 dolar seviyesinde bulunuyor.

DOLAR ENDEKSİNDE SON DURUM

Dolar endeksi ABD’de yaşanan gelişmelerin etkisiyle dalgalı seyir sergiliyor. Haftanın ilk işlem gününde 104.140 seviyesinde yatay bir bant üzerinde hareketleniyor.