Selçuk Geçer seçim sonrası bombasını patlattı. Bunu yapan 12'den vuracak

Döviz kurlarında Merkez Bankası'nın faiz silahı ile durumu düzeltmeye çalıştığını savunan Selçuk Geçer "Merkez Bankası'nın dövizi düşüremezsek de sabit tutarız mantığı güttüğünü söyledi. Selçuk Geçer, Merkez Bankası'nın aslında faiz artırımı ile doğru bir karar verdiğini ancak yanlış olan şeyin bunun dövizi baskılamak için yapılıyor olması olduğunu söyledi.

Selçuk Geçer öncelikle krizin olduğunun kabul edilmesi gerektiğini vurgulayarak "Merkez Bankası sürpriz yaptı. Nispeten sürpriz yaptı. Enflasyon aldı başını gitti. Fark neredeyse TÜİK enflasyonuna göre bile 20 puanın üzerine çıktı. Dolayısı ile bir faiz artımı yapılması gerekiyordu. Ancak hala yüksek faiz ortamında değiliz. Yüzde 67'lik bir enflasyon varken siz politika faizini eğer yüzde 50 seviyesine getirseniz de hala 17 puanlık bir negatif faiz ortamındasınız demektir." diye konuştu.

VATANDAŞLAR ELLERİNDEKİLERİ DÖVİZ VE ALTINA YATIRMAYA DEVAM EDİYOR

Yatırımcıların ellerindekini kaybetmemek için güvenli alanlara yöneldiklerin anlatan Selçuk Geçer, "Piyasada kredi faiz oranlarında ciddi bir yükseliş olduğunu görüyoruz. Yüzde 70'lere vurmuş durumda kredi faizleri. Özellikle de tüketici kredi faizleri. Mevduat faizleri de yüzde 55 civarında geziyor. Ancak böyle bir dönemde yüzde 50-55'lik mevduat faizine paralarını yatırırlar mı? Mümkün değil. İnsanlar ellerindeki paralarını dövize altına ya da kendilerini koruyacak enstrümanlara yatırmaya devam ediyor." ifadelerini kullandı.

Kur Korumalı Mevduat sisteminden çıkacak paranın nereye gideceğinin belli olduğunu söyleyen Selçuk Geçer, "mevduata para yatıranların belli oranda para kaybına uğradıkları belli." diye konuştu.

Altına olan eğitimin giderek arttığını vurgulayan Selçuk Geçer "Altın 2 bin 200 doları gördü. Geri çekildiği seviye bile 2 bin 168 dolar. Altının oncu şu an 2100'ün üzerinde devam ediyor.

Gram altın sürekli olarak yükseliyor. Hem doların yükselişine bağlı olarak hem de ons altının yükselişine bağlı olarak." ifadelerini kullandı.

DOLARIN DÜŞTÜĞÜNÜ SÖYLEMEK DOĞRU DEĞİL

‘Dolar çatır çutur düşüyor’ diyenlere inanmamak gerektiğini belirten Selçuk Geçer “Dolar nereye düştü? 31.90'a kadar geldi. Tekrar kendisini 32'nin üzerine attı, mecbur zaten atmaya. Artı doların düşmesi Türkiye'nin lehine değil ki... Seçime kadar Dolar'ı buralarda tutmak için sürpriz bir faiz artırımıyla 500 baz puan daha artırdınız, anında doları nispeten frenledi. 35'e doğru gidiyordu, 32'de kalmasını sağladınız. Ama bu, 32 liranın altına geleceği, 20 lira olacağı, 10 lira olacağı anlamına gelmiyor doların. Yükseliş eğilimini devam ettirecek” diye konuştu.

DOLARDAKİ YÜKSELİŞ NEDEN?

Dolardaki yükselişin nedenlerine değinen Selçuk Geçer, “Kümülatif enflasyonla Dolar'ın değeri hesaplandığında bugün 50 liralar civarında geziyor. O da TÜİK enflasyonuna göre. Eğer ki ENAG enflasyonunu uygularsanız, 60-70 liralara çıkıyor. Eğer ki bizim vatandaşın olan enflasyonu koyarsanız doların üzerine, o zaman 880 liraların üzerine fırlıyor. Yani şu anki dolar çok ucuz seviyelerde, çok düşük. İnsanlar da bunun farkında ve dövizden çıkmak istemiyorlar” diye konuştu.

Vatandaşların ikna olmadığını söyleyen Selçuk Geçer "Zaten bu faiz oranları ile ikna olmaları da beklenmiyor" dedi.