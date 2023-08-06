Selçuk Geçer'den yatırımcılara "sakın yapmayın" uyarısı. Dolar ve altını olanlar dikkat

Doların son zamanlarda rekor seviyeye ulaşması nedeniyle yatırımcılar ne yapacağını bilemez hale geldi.

Dolar alıp satmak isteyenler, uygun zamanı beklerken dolar, farklı değişkenlerden etkilenerek son halini alıyor.

Dolarda meydana gelen artış; iç piyasada yaşanan siyasi, ekonomik olaylar ve uygulanan ekonomi politikaları ile bağlantılı olarak yükselirken Ekonomist Selçuk Geçer, dolara yatırım yapmak isteyenlere önemli tavsiyelerde bulundu.

SELÇUK GEÇER’DEN DOLAR SATMAK İSTEYENLERE KRİTİK UYARI

Selçuk Geçer, doların geleceği noktayı açıkladı. Aynı zamanda dolar satmak isteyenlere uyarı yaptı. Geçer, doların ilk olarak 30 TL’ye ardından 40 TL’ye çıkacağını söyledi.

Geçer, Eylül-Ekim ayları arasında doların 38 TL seviyesine ulaşacağını belirtti. Geçer, doların şu anda 38-40 TL seviyesinde olması gerektiğini ve bu seviyeler için Eylül-Ekim aylarının geç olduğunu ifade etti.

GÜNCEL DÖVİZ KURU

Dolar alış 26,9113 TL

Dolar satış 26,9168 TL

Euro alış 29,6355 TL

Euro satış 29,6979 TL

İngiliz Sterlini 34,3191 TL

İngiliz Sterlini satış 34,5172 TL