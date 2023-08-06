Selçuk Geçer'den yatırımcılara "sakın yapmayın" uyarısı. Dolar ve altını olanlar dikkat

Ekonomist Selçuk Geçer, dolar ve altın konusunda kritik bir uyarılarda bulundu. Geçer, doları olanların alıp satma bu hatasını asla yapmaması gerektiğini söyledi.

Selçuk Geçer'den yatırımcılara "sakın yapmayın" uyarısı. Dolar ve altını olanlar dikkat

Doların son zamanlarda rekor seviyeye ulaşması nedeniyle yatırımcılar ne yapacağını bilemez hale geldi.

Dolar alıp satmak isteyenler, uygun zamanı beklerken dolar, farklı değişkenlerden etkilenerek son halini alıyor.

Dolarda meydana gelen artış; iç piyasada yaşanan siyasi, ekonomik olaylar ve uygulanan ekonomi politikaları ile bağlantılı olarak yükselirken Ekonomist Selçuk Geçer, dolara yatırım yapmak isteyenlere önemli tavsiyelerde bulundu.

SELÇUK GEÇER’DEN DOLAR SATMAK İSTEYENLERE KRİTİK UYARI

Selçuk Geçer, doların geleceği noktayı açıkladı. Aynı zamanda dolar satmak isteyenlere uyarı yaptı. Geçer, doların ilk olarak 30 TL’ye ardından 40 TL’ye çıkacağını söyledi.

Geçer, Eylül-Ekim ayları arasında doların 38 TL seviyesine ulaşacağını belirtti. Geçer, doların şu anda 38-40 TL seviyesinde olması gerektiğini ve bu seviyeler için Eylül-Ekim aylarının geç olduğunu ifade etti.

GÜNCEL DÖVİZ KURU

Dolar alış 26,9113 TL
Dolar satış 26,9168 TL
Euro alış 29,6355 TL
Euro satış 29,6979 TL
İngiliz Sterlini 34,3191 TL
İngiliz Sterlini satış 34,5172 TL

Öne Çıkanlar
Maske cezaları iade edilecek mi? Maske cezası iadesi için başvuru formu nasıl doldurulur?
Maske cezaları iade edilecek mi? Maske cezası iadesi için başvuru formu nasıl doldurulur?
MasterChef’e kim veda edecek? MasterChef All Star 49 bölüm fragmanı yayınlandı mı?
MasterChef’e kim veda edecek? MasterChef All Star 49 bölüm fragmanı yayınlandı mı?
Yalancının mumu yassıya kadar yanar ne demek? Yalancının mumu yassıya kadar yanar atasözünün anlamı nedir?
Yalancının mumu yassıya kadar yanar ne demek? Yalancının mumu yassıya kadar yanar atasözünün anlamı nedir?
İltica ne demek? İltica etmek ne anlama geliyor?
İltica ne demek? İltica etmek ne anlama geliyor?
Altın bugün ne kadar? 5 Ağustos çeyrek gram altın ne kadar kaç TL?
Altın bugün ne kadar? 5 Ağustos çeyrek gram altın ne kadar kaç TL?
MasterChef’te son eleme adayı kim olacak? MasterChef All Star 48 bölüm fragmanı yayınlandı mı?
MasterChef’te son eleme adayı kim olacak? MasterChef All Star 48 bölüm fragmanı yayınlandı mı?
Son Haberler
Sebum dengesi nedir? Saçlarda sebum dengesi nasıl korunur? Keşfet
Sebum dengesi nedir? Saçlarda sebum dengesi nasıl korunur?
Geri dönüşüm tesisinde yangın Güncel
Geri dönüşüm tesisinde yangın
Elektrikli otomobil devi akıllı telefon üretecek Teknoloji - Otomotiv
Elektrikli otomobil devi akıllı telefon üretecek
Sosyal medyada beğeni için ölümle burun buruna geldi Güncel
Sosyal medyada beğeni için ölümle burun buruna geldi
Bedelli askerlikte yeni dönem. Resmi Gazete'mde yayınlandı Güncel
Bedelli askerlikte yeni dönem. Resmi Gazete'mde yayınlandı
4 yıldan fazla aynı evde oturanlar dikkat! Ekonomi
4 yıldan fazla aynı evde oturanlar dikkat!
Bangladeş'te dang hummasından ölenlerin sayısı 300'ü aştı Dünya
Bangladeş'te dang hummasından ölenlerin sayısı 300'ü aştı