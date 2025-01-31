Selçuk İnan Galatasaray'a karşı iddialı

Trendyol Süper Lig’in 22. haftasında oynayacakları Galatasaray maçı ile ilgili konuşan Selçuk İnan galibiyet için oynayacaklarını dile getirdi.

"ŞEHRİN ZAFER BEKLENTİSİ VAR"

İnan, "En azından şehrin, taraftarlarımızın bir zafer beklentisi var. Biz maç ayırmadan her maça bu düşünceyle çıkmaya çalışıyoruz. En azından oyuncularımızı bu şekilde hazırlamaya çalışıyoruz bir antrenör olarak. Yine hiçbir değişiklik yapmadık. Aynı şekilde evimizde hangi maçı oynayacaksak, kazanmak için ne gerekiyorsa rakibin artlarını ve eksilerini değerlendirerek, antrenmanlarımızı yapıp maça hazırlanmaya çalışıyoruz.

Bu müsabaka da öyle olacak. Tabii Galatasaray maçı şehir için, oyuncular için farklı bir maç. Bu tür maçlar şehirlerde bayram havası gibi karşılanır. Bunun da farkındayız. Taraftarımızın da desteğiyle inşallah bir zafer elde edebiliriz, bir maç kazanabiliriz. Bu yönde de çalışmalarımız gördüğünüz gibi devam ediyor" şeklinde konuştu.

"GALATASARAY'LA SELÇUK OLDUM"

Eski takımı Galatasaray’a rakip olmasıyla ilgili sorulan soruya da genç teknik adam, "Tabii artık uzun zaman geçti futbolculuğumuzun üzerinden. 5 yılı aşkın süredir antrenörlük yapıyoruz. Bu bizim işimiz, bu bizim mesleğimiz. Hayatımızı adadık bu işe. Doğruluğa, düzgünlüğe, işi doğru yapmaya. Bundan önceki röportajlarımda daha önce bunu belirtmiştim. Ben Galatasaray’ın oyuncusuydum, kaptanlığını yaptım. Gurur duydum. hocalığını, antrenörlüğünü yaptım. Gurur duydum. Bunları hiçbir zaman gizleyemeyiz, değiştiremeyiz de. Galatasaray’la Selçuk’la oldum. Ama az önce de söylediğim gibi bu benim işim, hayatım.

Ailemden ödün veriyorum, her şeyden fedakarlık yapıyorum ve oyuncularıma yardım etmeye çalışıyorum. Evet farklı duygular tabii ki oluyor, geçmişte yaşadıklarımız, kazandıklarımız. Ama dediğim gibi bu yeni bir hayat, yeni bir sayfa. O yüzden de şehir için, takım için, oyuncular için ne gerekiyorsa onlara yardım etmek için elimden geleni yapıyorum, yapmaya da devam edeceğim" diye cevap verdi.