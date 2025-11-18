Süper Lig'in 13. haftasında deplasmanda Göztepe ile karşılaşacak olan zaman zaman ödemelerde problemler yaşandığını ancak genel anlamda bir sorunun olmadığını dile getirdi.

Trendyol Süper Lig'in 13. haftasında Kocaelispor, 23 Kasım Pazar günü saat 14.30'da Göztepe'ye konuk olacak. Karşılaşmanın hazırlıklarını sürdüren Körfez ekibinde Teknik Direktör Selçuk İnan, antrenman öncesinde basın mensuplarının sorularını yanıtladı.

'GALATASARAY MAÇINDA SAHA İÇİNİN KONUŞULMASI GEREKİRDİ'

Galatasaray galibiyetine ve yansımalara dair eleştirilere yanıt veren İnan, "Camia için çok önemli bir maçtı. Bu kadar güçlü bir takımı yenmek bizim için çok önemliydi. Maçı kazandığımız için çok mutluyum. Galatasaray'ı yendiğimiz için değil, sadece 3 puan kazandığımız için çok mutluyum. Bu benim için çok önemli çünkü bildiğiniz üzere Galatasaray'da çok önemli geçmişim var. Kupalar kazandım, hocalık yaptım. Kaptanlık yaptım ve bunu hep dile getiriyoruz, belirtiyorum. Maçı kazandıktan sonra belli spekülasyonlar oldu. Ancak hep de sessiz kaldım. Çünkü hep böyle. Ben bu takımın hocasıyım ve sadece saha içinde işimi yapmaya çalışıyorum. Galatasaray taraftarlarının yanına gitmem de konuşuldu. Ama bundan sonra da hep böyle olacak. Ne zaman, ne şartta, nasıl olursa olsun Galatasaray taraftarları beni çağırdığında, bana sevgi gösterdiklerinde o sevgiye her zaman karşılık verdim. Bundan sonra da vermeye devam edeceğim. Bu sadece Galatasaray taraftarları için değil, belki bundan sonraki süreçte Kocaelispor taraftarları da bize bu şekilde teveccüh gösterirse her zaman bu sevgiye, saygıya karşılık vereceğim. Çünkü ben hep böyle bir adam oldum. Beni tanıdınız. Bazı insanlar bunlarla ilgili konuştu. Benim geçmişimle ilgili ya da yaptıklarımın, belli başlı hareketlerimin yanlış olduğunu söyleyenler oldu. Kusura bakmasınlar ama duruş ve saygı anlamında kimseden öğüt alacak değilim. Hiç almadım. Bu konuda da hiç mütevazi olmayacağım. Gelişen olaylar, söylemler benim dışımda gelişen şeyler. Ben sadece kendime ve saha içine bakıyorum çalışıyorum. Emek veriyorum, karşılığında da kazandığım için mutlu oluyorum, bu kadar basit. Çok önemli bir galibiyetti o. Çünkü Galatasaray çok güçlü bir takım. Son dönemlerde 2-3 yılda bir defa mağlup geliyor. Onlara karşı kazanmış olmak oyuncular için çok önemli bir şeydi. Sadece sahanın içinin, tekniğin konuşulması gerekirdi. Benim etrafımdaki olaylar için konuşuyorum" dedi.

'PARASINI ALAMAYAN OYUNCULARDA İSTEKSİZLİK OLMADI'

Kulübün oyuncu ödemeleriyle ilgili yaşadığı sıkıntılı süreçlerin oyuncu performansına etkisiyle ilgili soruya Selçuk İnan, "Finansal açıdan şunu söyleyebilirim. Oyuncularla ilgili bizim dönemimizde de bu vardı. Bu hiç değişmiyor. Oyuncuların alacaklarının ödenmemesi halinde oyuncuların belli düşüşler yaşadığı aşikar. Ama bu ülkemizde maalesef bütün takımlar için geçerli bir problem. Evet, sıkıntılar yaşıyoruz. Zaman zaman ödemeler olmuyor ve yeni gelen oyuncular buna alışmakta biraz zorlanabiliyorlar. Ama biz şu ana kadar böyle bir problem yaşamadık. Hiç kimsede parasını alamadığı için bir isteksizlik ya da antrenman yapmamazlık olmadı. Çünkü bu problemlerin çözülebileceğini biliyorlar. Başkanımız, yöneticilerimiz, herkes bu ödemelerin gerçekleşmesi için elinden geleni yapmaya çalışıyor. Bundan dolayı şu ana kadar böyle bir problem yaşamadık. Ama ödemelerde problemlerin olduğu hepimizin bildiği bir şey. İnşallah en kısa zamanda çözülür" yanıtını verdi.

'BEKLENTİLER DAHA FAZLA OLACAK'

Göztepe maçının hazırlıklarına değinen Teknik Direktör Selçuk İnan, "Kendi sahalarında ve seyircileri önünde çok agresif bir oyun yapısı olan, önde baskı yapmaya çalışan güçlü bir takım. Bunu biliyoruz. O yüzden de çalışmalarımızı sıkı tutuyoruz. Eksiklerimiz var, milli takımdaki oyuncularımızla dönecek. Anfernee cuma günü geliyor. Belki de hiç antrenman yapamayacak, öyle birkaç eksiğimiz olacak ama özellikle bugünden itibaren artık Göztepe'yle ilgili çalışmalarımız en azından taktiksel açıdan devam edecek. Tabii böylesine önemli galibiyetlerden sonra işiniz daha da zorlaşıyor. Bunun farkındayız. Oyuncularımla da bunu paylaşıyorum. İnsanların sizden beklentileri daha da fazla olacak ancak biz bunların dışında kalarak, sadece sahanın içinde daha çok çalışmak, daha çok mücadele etmek ve puan ya da puanlar kazanmak istiyoruz. Göztepe maçında da inşallah iyi gidişi aklımıza devam ettiririz. Planlarımız hazır. Oyuncularla yarından itibaren istediklerimizi daha net net bir şekilde oyuncularımıza aktarıp, güçlü ve zayıf taraflarına iyice analiz edip çalışmalarımızı o yönde devam ettireceğiz" şeklinde konuştu.

'PETKOVIC'İN SIKINTISI SÜRÜYOR

Takımdaki eksik oyunculara ayrı parantez açan İnan, "Petkovic'in (Bruno) sıkıntısı devam ediyor. Aramızda olmayabilir. Haidara (Massadio) büyük ihtimalle aramızda olacak ama fiziksel olarak ne kadar karşılığı olur bilmiyorum. Daha 1 haftamız var. Milli takımlardaki oyuncularımız var. Can'ın hafif bir hastalığı var. Karol (Linetty) gibi ufak tefek sakatlıkları olan oyuncularımız oldu. Yetişirse Bruno, ona da bakacağız" cümlelerine yer verdi.

'TAYFUR MİLLİ TAKIMDA OLMAYI HAK EDİYOR'

Selçuk İnan, performansı her hafta yükselen Tayfur Bingöl özelindeki soruyu yanıtlarken, kendi takımındaki oyuncuları milli takımda görmeyi çok istediğinin de altını çizdi. Kocaelispor Teknik Direktörü Selçuk İnan, "En nihayetinde orada karar verici var. O yüzden bu tür seçimlerle ilgili yorum yapmak çok hoşuma gitmiyor. Ama gönül isterdi ki Tayfur seçilsin. Hak ediyor mu, Hak ediyor. Ama orada bir seçici var ve böyle seçmiş. Saygı duymak lazım" ifadelerini kullandı.

'CAN GÖRMEDİĞİNİ SÖYLEDİ, GERİSİ TEFERRUAT'

Can Keleş hakkındaki eleştirilere de değinen İnan, oyuncularla özel konuşmalar yaptığını belirtti. 40 yaşındaki teknik direktör, "Bunu her zaman herkesle paylaşma çok doğru değil. Can orada görmediğini söyledi. Oyuncumuz ne derse o, bizim için gerisi teferruat. Futbolda bunlar var ama Can bizim çok önemli bir oyuncumuz. Hayatımız bu eleştirilerle geçti. İyi işler yaptığınızda, gol attığınızda da herkes sizi sever, över, işler kötü gittiğinde ya da insanların istemediği bir şeyi gerçekleştiğinde bunun karşılığında da sıkıntı yaşarsınız. Ama Can kendi karakteri ve oyunculuk bazında çok sevdiğim, bize de çok faydalı olacak bir oyuncumuz" diyerek sözlerini noktalandırdı.