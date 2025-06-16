Selçuk İnan'dan Fatih Terim'e darbe!

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Selçuk İnan'dan Fatih Terim'e darbe!

Al Shabab Teknik Direktörü Fatih Terim, eski öğrencisi Oğulcan Çağlayan'ın transferi için harekete geçmişti. Deneyimli teknik adam, yine eski öğrencisi olan ve Kocaelispor'un başında bulunan Selçuk İnan tarafından beklemediği bir yanıtla karşılaştı.

Süper Lig'e çıktıktan sonra Kocaelisporlu futbolculara gelen transfer teklifleri sonrası Körfez ekibindeki kadro planlaması da merak ediliyordu. TFF 1. Lig’de 21 golle gol krallığı yaşayan Oğulcan Çağlayan, yeni sezonda Kocaelispor ile Süper Lig’de mücadele etmeye hazırlanıyor.

Teknik direktör Selçuk İnan’ın onayını alan yetenekli futbolcu, takımda kalma kararı aldı. Başarılı teknik adamın Oğulcan için yönetime "Kesinlikle kalmalı" raporu verdiği ortaya çıktı.

Sezon sonunda Arap kulüpleri ve İran takımlarının ilgilendiği genç oyuncu böylece takımda kaldı. TFF 1. Lig’den bazı ekiplerin de Oğulcan'a ilgisi bulunuyor. Ancak genç yıldız, Kocaelispor’da devam etmeyi tercih etti.

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SELÇUK İNAN FATİH TERİM'İN TRANSFER PLANINI BOZDU

Oğulcan Çağlayan için Fatih Terim’in çalıştırdığı Al Shabab kulübünün de transfer görüşmelerinde bulunduğu haberleri basına yansımıştı. Hatta Fatih Terim'in genç oyuncuyla anlaştığı da ifade edilmişti. Ancak Selçuk İnan'ın ısrarıyla genç oyuncunun Kocaelispor’da kalacağı bildirildi.

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