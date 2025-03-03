Selçuk İnan'lı Gaziantep FK Arda Turan'lı Eyüpspor'u farklı geçti

Düzenleme: Kaynak: İHA
Selçuk İnan'lı Gaziantep FK Arda Turan'lı Eyüpspor'u farklı geçti

Gaziantep Futbol Kulübü, Trendyol Süper Lig'in 26. haftasında konuk ettiği Eyüpspor'u 3-1 mağlup etti

Trendyol Süper Lig'in 26. haftasında Gaziantep Futbol Kulübü, sahasında ağırladığı Eyüpspor’u 3-1 mağlup ederek kritik bir galibiyete imza attı. Arda Turan yönetimindeki Eyüpspor, Süper Lig’de 4 maçtır galibiyete hasret kaldı.

MAÇTAN ÖNEMLİ ANLAR

52. dakikada Maxim'in ceza sahası dışı sağından kullandığı serbest vuruşta topa iyi yükselen Boateng'in kafa vuruşu ağlarla buluştu. 1-0

65. dakikada Caner Erkin'in sol kanattan ortasına arka direkte Tayfur Bingöl'ün kafa vuruşu ağlarla buluştu. 1-1

67. dakikada rakip yarı sahaya atılan uzun topla buluşan Sorescu'nun topla ilerledikten sonra ceza sahasına girmeden çektiği sert şut yandan dışarı çıktı.

77. dakikada sol kanada uzun pasla alan Lungoyi'nin rakibini geçtikten sonra çektiği şut kaleciden döndü, dönen topu tamamlayan Boateng ağları buldu. 2-1

83. dakikada ani gelişen Eyüpspor atağında Tayfur Bingöl'ün pasıyla ceza sahası solunda topla buluşan Umut Bozuk'un şutu kaleci Burak'ta kaldı.

90+5. dakikada Husic'in pasıyla ceza yayı üzerinde topla buluşan Okereke'nin ayağının dışıyla sağ köşeye çektiği şutta top filelerle buluştu. 3-1

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