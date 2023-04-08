Selçuk Özdağ'dan Kılıçdaroğlu için suikast ihbarı

Gelecek Partisi Genel Başkan Yardımcısı Selçuk Özdağ önemli açıklamalarda bulundu.

Özdağ, “Sayın Kemal Kılıçdaroğlu, Cumhurbaşkanlığını kazanıyor. Yüzde 53-54 civarında bir oy gözüküyor. Her geçen gün bu oyu arttıracağımızı tahmin ediyoruz. Ama parlamento çoğunluğu da çok önemli. Aksi takdirde topal ördek olur Sayın Cumhurbaşkanımız” dedi.

“KILIÇDAROĞLU’NUN ÇOK İYİ KORUNMASI GEREKİYOR”

Özdağ, İYİ Parti ardından da CHP’nin İstanbul İl Başkanlıklarına yapılan saldırıları da değerlendirdi.

Saldırılara ilişkin ise Özdağ, “Hepimiz dikkat etmeliyiz. Özellikle de bütün bir samimiyetimle söylüyorum. Sayın Kemal Kılıçdaroğlu, sayın Ahmet Davutoğlu ve sayın Meral Akşener özellikle dikkat etsin. Ama özellikle sayın Kılıçdaroğlu’nun çok daha iyi korunması gerektiğini düşünüyorum” dedi.

“KILIÇDAROĞLU CUMHURBAŞKANLIĞINI KAZANIYOR”

Özdağ “Sayın Kemal Kılıçdaroğlu, Cumhurbaşkanlığını kazanıyor. Yüzde 53-54 civarında bir oy gözüküyor. Her geçen gün bu oyu arttıracağımızı tahmin ediyoruz. Ama parlamento çoğunluğu da çok önemli. Aksi takdirde topal ördek olur Sayın Cumhurbaşkanımız. Yasalar; kararnamelerin ve kararın üzerinde olacağı için yasalar da onlar tarafından çıkartıldığı takdirde Türkiye büyük bir kaosa girer. O nedenle milletimize sesleniyoruz, tüm demokratlara. Ne olur bizim milletvekillerimize oy verin.” dedi.

“MİLLİYETÇİ HAREKET PARTİSİ’NİN BU HAMLESİ… BU BİR YEM”

MHP’nin milletvekili aday listesini, tüm partilerden önce açıklaması ile ilgili olarak Özdağ, şunları söyledi:

“Milliyetçi Hareket Partisi’nin bu hamlesi calib-i dikkat. Ben tek başına gireceklerini tahmin etmiyorum. Millet İttifakının hamlelerini bekliyorlar. Aynı zamanda kendileri böyle birlikte Adalet ve Kalkınma Partisi’ne istedikleri rakamı elde edemedikleri için tekrar bu hamleyle acaba istediğimiz rakamı istediğimiz sayıya ulaşabilir miyiz diyerek… Bu bir şikar. Bu bir yem. Ben inanmıyorum, ama böyle bir şey kendilerinin bileceği bir iş. Biz 11 vilayette CHP ve İYİ Parti listelerinden giriyoruz altı parti. Geri kalan kısımlarda ise CHP ve İYİ Parti listeleri oluşmuş olacak. Bunlar benim istediğimi ver taktiğidir.”

İYİ PARTİ VE CHP BİNALARINA SALDIRI

İYİ Parti İstanbul İl Başkanlığı binasına henüz kimliği belirlenemeyen kişi ya da kişilerce sabaha karşı silahlı saldırı düzenlendi.

Saldırıda binanın penceresine kurşun isabet etti. Parti binasındakilerin ihbarı üzerine olay yerine çok sayıda polis geldi. Polis inceleme başlatırken saldırganın kaçtığı öğrenildi. Merter'deki binada polis incelemelerde bulundu. Yapılan araştırmalara göre, binın karşısındaki inşaatın bekçisi hırsızları kovalamak için havaya ateş açtı ve İYİ Parti binasına isabet etti. Gözaltına alınan bekçi serbest bırakıldı.

Ancak daha sonra CHP İstanbul İl Başkanlığı’na silahlı saldırı oldu. Canan Kaftancıoğlu, Seyrantepe'de bulunan CHP İstanbul İl Başkanlığı'na silahlı saldırı düzenlendiğini bildirmişti.

Kaftancıoğlu, Twitter hesabından yaptığı açıklamada, "06.04.2023 (bugün) saat 05.00 sularında TEM Otoyolu Seyrantepe mevkiinde bulunan CHP İstanbul İl Başkanlığımıza yönelik düzenlendiği düşünülen bir silahlı saldırı gerçekleşmiştir. Binada görev yapan nöbetçi polis memuru ile binanın bulunduğu alandaki özel güvenlik görevlisinin ifadelerine göre olayda 6-7 el ateş edilmiştir. İlk belirlemelere göre İl Başkanlığımıza isabet eden mermi bulunamamış, olay mahalinde boş kovanlar bulunmuştur" ifadelerini kullanmıştı.

Sarıyer'de bulunan CHP İstanbul İl Başkanlığı binasına saldırıyla ilgili İstanbul Valiliği'nden yapılan açıklamada, "Elde edilen kamera görüntülerinde Ali Sami Yen Spor Kompleksi Nef Stadyumundan TEM Otoyolu Edirne istikametine otoyolun ikinci şeridinde hızla seyreden bir araçtan havaya ateş edildiği tespit edilmiştir. Yapılan çalışmalarda, yol kenarında 2 adet kovan bulunmuştur" denilmişti.

İstanbul Valiliği, CHP İstanbul İl Başkanlığı'na yönelik silahlı saldırıya ilişkin 4 kişinin gözaltına alındığını açıkladı.