Selçuk Şahin hedef büyüttü! "Başkanımız ilk 10 diyor ama ben..."

Arda Turan'ın Shakthar Donetsk'e geçmesinin ardından Eyüpspor'da teknik direktörlük görevine getirilen Selçuk Şahin yeni sezondaki hedeflerini ve hayallerini kulübün resmi sosyal medya hesabından duyurdu.

Bir sistem takımı yaratma hayali olduğunu söyleyen Selçuk Şahin, "Geçen seneye göre değiştireceğim şeyler olacak. Umarım bu bizi yukarıya taşır. Hedefimiz yukarılarda olmak ama işimiz kolay olmayacak. Biz oyun gücünü sahaya yaratırsak en azından geçen sene gezdiğimiz noktalarda olabiliriz. Başkanımızın ilk 10 hedefi var ama ben 5'inci, 6'ıncı sıraları kovalamak istiyorum." ifadelerini kullandı.

Tribüne gelen taraftarlara keyif vemeyi ve oyununun güzel yanlarını insanlara aktarmak istediklerini belirten 44 yaşındaki teknik adam, "Biz her zaman oyunu konuşacağız. Saha dışını konuşmayacağız. Oyunda neler yaptığımızı konuşmayı seven bir yapım var." diye konuştu.