Selçuklu'da okul dışı öğrenme ortamları nesillerin geleceğini inşa ediyor.

Selçuklu Belediye Başkanı Ahmet Pekyatırmacı, Selçuklu Belediyesi’nin okul dışı öğrenme ortamlarından olan Selçuklu Sanat ve Tasarım Atölyesi ile Hatice Hatun Çocuk Mektebi’ni ziyaret ederek burada eğitim alan öğrencilerle bir araya geldi. Atölyelerde eğitim alan öğrencilerle sohbet eden Başkan Pekyatırmacı, yürütülen eğitim faaliyetleri hakkında yetkililerden bilgi aldı. Ziyaretlere, Selçuklu Kaymakamı Eflatun Can Tortop, Selçuklu Müftüsü Selim Yazıcı, AK Parti Selçuklu İlçe Başkanı Arif Bağcı ve belediye meclis üyeleri de katıldı.



“SETAP çerçevesinde okul dışı öğrenme ortamlarımızda gerçekleştirdiğimiz eğitimler, çocuklarımıza farklı bir dünyanın kapılarını aralıyor”

Selçuklu Belediyesi okul dışı öğrenme ortamlarının yılın her döneminde yoğun ilgi gördüğünü ifade eden Selçuklu Belediye Başkanı Ahmet Pekyatırmacı, "Selçuklu Sanat, Eğitim, Teknoloji ve Atölye programları (SETAP) çerçevesinde yıl boyunca binlerce öğrenciye eğitim veriyoruz. Selçuklu Sanat ve Tasarım Atölyesi; robotik kodlama, resim, kağıt katlama, seramik ve ahşap atölyelerinde verdiği eğitimler ile çocuklarımıza farklı bir dünyanın kapılarını aralıyor. Çocuklarımız buradaki faaliyetlerle el ve zihinsel becerilerini geliştirirken birbirinden güzel etkinlikler ile keyifli ve faydalı bir vakit geçiriyor. Yine Türkiye’ye örnek bir kompleks niteliğinde olan Hatice Hatun Çocuk Mektebi ile de 4-6 yaş aralığında, okul öncesi çağdaki çocuklarımızın milli ve manevi değerler çerçevesinde geleceğe emin adımlarla hazırlanması için alanında uzman eğitmenlerimiz eşliğinde örnek bir eğitim faaliyeti gerçekleştiriyoruz. SETAP faaliyetleri ile önemli yol kat ettiğimiz bu çalışmaların meyvelerini almak, buradaki çocuklarımızın gelecekleri adına kişisel gelişim noktasında yol kat ettiklerini görmek bizleri mutlu ediyor. Selçuklu Belediyesi olarak evlatlarımızın gelişimine katkı sağlamaya, onları geleceğe en güzel şekilde hazırlamaya devam edeceğiz. Yıl boyunca bu organizasyonların hayata geçirilmesi noktasında paydaşımız olan milli eğitim camiamıza, müftülüğümüze, eğitmenlerimize, çocuklarımıza ve ailelerine teşekkür ediyorum” dedi.