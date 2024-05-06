Selde bilanço ağırlaşıyor: Ölü sayısı 83'e yükseldi

Brezilya’yı vuran sel felaketinde bilanço ağırlaşıyor. Ülkede, can kaybı artmaya devam ediyor.

Rio Grande do Sul eyaletinde etkili olan şiddetli yağışların yol açtığı sel felaketinde hayatını kaybedenlerin sayısı 83’e yükselirken, yaklaşık 115 bin kişi ise evlerini terk etmek zorunda kaldı.

Eyalet başkenti Porto Alegre'de arama kurtarma çalışmaları devam ederken, ekipler Sarandi mahallesinde binaların üst katlarında ve çatılarda mahsur kalanları tahliye etti.

"KURTARMA BOTLARI ELEKTRİK KABLOLARIYLA AYNI YÜKSEKLİKTE İLERLİYOR"

Kurtarma çalışmalarında görevli itfaiye eri Daniel Batista da Rocha, “Çok fazla su var. Çok derin. Kurtarma botları elektrik kablolarıyla aynı yükseklikte ilerliyor. Bu nedenle kabloları kesmemiz gerekiyor” diye konuştu.