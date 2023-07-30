Selde boğulmak üzere olan evsizi son anda kurtardı

Meksika’nın Puebla eyaletinin Atlixco şehrinde evsiz bir adam sel sularına kapılarak kanalizasyonda sıkıştı. Olay anında şiddetli yağmurun haberini yapmak için bölgede bulunan Hector Rosas adlı gazeteci, evsiz adamın kanalizasyonda sıkıştığını gördükten sonra işine ara vererek hemen yardıma koştu.

Boğulmak üzere olan adamı kollarından tutup kurtaran gazeteci onu bölgeye gelen sivil savunma yetkililerine teslim etti. Gazeteci Rosas’ın evsiz adamı kurtardığı anlar cep telefonu kamerasıyla kaydedilerek sosyal medyada paylaşıldı.

Hector Rosas’ın yaptığı bu duyarlı davranış övgüyle karşılanırken, olay Meksika basınında geniş yer buldu. Evsiz adamın sağlık durumunun ise iyi olduğu bildirildi.