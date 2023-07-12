Selden etkilenen ailelere 5'er bin liraya kadar destek verilecek

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş, Düzce'deki selin ardından acil ve temel ihtiyaçların karşılanabilmesi için Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfına, ilk etapta 2 milyon lira kaynak aktardıklarını bildirdi.

Selden etkilenen ailelere 5'er bin liraya kadar destek verilecek

Bakan Göktaş, yaptığı yazılı açıklamada, Düzce'de 9 Temmuz'da yaşanan selden etkilenen vatandaşları yalnız bırakmayacaklarını belirtti.

İlk tespitlere göre, 13 mahalle ve 23 köydeki 400'ün üzerinde hanenin afetten etkilendiğini vurgulayan Göktaş, şunları kaydetti:

"Hasar tespit çalışmaları devam ederken, afetten etkilenen hanelerin acil ve temel ihtiyaçlarının karşılanması için hane başına 5 bin liraya kadar nakdi destekte bulunacağız. Bu kapsamda Düzce'de yaşanan sel felaketinin ardından acil ve temel ihtiyaçların karşılanabilmesi için Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfına, ilk etapta 2 milyon lira kaynak aktardık."

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