Selden kurtulmak için tellere tutunan buzdolapları, kaçınılmaz sondan kurtulamadılar

Afyonkarahisar'ın Bolvadin ilçesine bağlı Kurucuova Köyü'nde sağanak yağış nedeniyle oluşan sel suları, bir esnafın dükkanının önündeki beyaz eşyaları sürükledi. O anlar güvenlik kamerasına yansıdı.

Selden kurtulmak için tellere tutunan buzdolapları, kaçınılmaz sondan kurtulamadılar

Adeta tel örgülere tutunan buzdolapları hazin sondan kurtulamadılar.

Meteorolojinin uyarısının ardından akşam saatlerinde başlayan sağanak yağış, Bolvadin ilçesi ve bağlı köylerde etkili oldu. Kurucuova Köyü'nde kısa sürede yollar dereye dönüştü. Sel suları önüne kattığı her şeyi götürdü.

Köydeki bir esnafın dükkanındaki güvenlik kamerası ise selin şiddetini gösteren görüntüler kaydetti. Görüntülerde, esnafın dükkanının önünde bulunan buzdolabı ve çamaşır makinesi gibi beyaz eşyaların sel sularına kapılıp sürüklenmeleri görülüyor.

Afyonkarahisar'da yaklaşık 2 haftadır devam eden olumsuz hava koşulları nedeniyle çok sayıda ev ve iş yeri zarar gördü.

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