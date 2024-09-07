Sele kapılan plakaları tellere astılar

Şiddetli yağışlar sonucu Gebze'de cadde ve sokaklar göle dönerek su yüksekliği diz seviyesine kadar ulaştı. Sel ve yoğun yağışlar, alt geçitleri su altında bırakırken, vatandaşlara zor anlar yaşattı.

Yolda ilerleyen birçok aracın plakası suya düştü. Duyarlı vatandaşlar, plakaların kaybolmaması için plakaları tellere astı. Bu şekilde, plakaların sahiplerine geri ulaşması sağlandı.

Yetkililer, bölgedeki sel ve yağış etkilerini azaltmak için gerekli önlemleri alırken, vatandaşlara da dikkatli olmaları ve yolları kullanırken temkinli davranmaları çağrısında bulundu.