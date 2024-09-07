Sele kapılan plakaları tellere astılar

Kaynak: İHA
Sele kapılan plakaları tellere astılar

Kocaeli'nin Gebze ilçesinde sağanak etkili oldu. Sularda kalan plakalar tellere asıldı.

Şiddetli yağışlar sonucu Gebze'de cadde ve sokaklar göle dönerek su yüksekliği diz seviyesine kadar ulaştı. Sel ve yoğun yağışlar, alt geçitleri su altında bırakırken, vatandaşlara zor anlar yaşattı.

Yolda ilerleyen birçok aracın plakası suya düştü. Duyarlı vatandaşlar, plakaların kaybolmaması için plakaları tellere astı. Bu şekilde, plakaların sahiplerine geri ulaşması sağlandı.

Yetkililer, bölgedeki sel ve yağış etkilerini azaltmak için gerekli önlemleri alırken, vatandaşlara da dikkatli olmaları ve yolları kullanırken temkinli davranmaları çağrısında bulundu.

77154.webp

Son Haberler
Karacaahmet manzaralı 'Mezar apartmanlar'
Karacaahmet manzaralı 'Mezar apartmanlar'
Galatasaray'ın hazırlık maçı programı belli oldu
Galatasaray'ın hazırlık maçı programı belli oldu
Bozulan aracı, kaputa oturup ayaklarıyla ittiler
Bozulan aracı, kaputa oturup ayaklarıyla ittiler
Yasin Çimciler 5. bitirdi
Yasin Çimciler 5. bitirdi
Aydın'da maske taktı evleri taşladı
Maske taktı evleri taşladı