Selen Görgüzel’in bikinili pozları olay oldu. Mehmet Ali Erbil dayanamadı

Bayram tatili için Bodrum'a giden oyuncu ve şarkıcı Selen Görgüzel, sosyal medya hesabından bikinili cesur pozlarını paylaştı. Görgüzel'in bu pozlarına Mehmet Ali Erbil’in yorumu olay oldu.

Selen Görgüzel’in bikinili pozları olay oldu. Mehmet Ali Erbil dayanamadı

Editör: Özlem KIRAL

Bayram tatili için Bodrum'a giden oyuncu ve şarkıcı Selen Görgüzel, sosyal medya hesabından bikinili cesur pozlarını paylaştı.

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Görgüzel'in bu pozlarına Mehmet Ali Erbil dayanamadı.

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Ünlü isim Görgüzel'e "Yenge" yorumunu yaptı.

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Geçtiğimiz yıl Hamdi Alkan ile 8 yıllık evliliğini tek celsede bitiren şarkıcı ve oyuncu Selen Görgüzel, tatil için Bodrum'u tercih etti.

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44 yaşındaki şarkıcı, Instagram hesabından bikinili pozlarını paylaştı.

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Görgüzel, paylaşımına "Bodrum modu, o zaman yaz başladı diyebiliriz" notunu düştü.

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