Selen Görgüzel’in bikinili pozları olay oldu. Mehmet Ali Erbil dayanamadı

Bayram tatili için Bodrum'a giden oyuncu ve şarkıcı Selen Görgüzel, sosyal medya hesabından bikinili cesur pozlarını paylaştı. Görgüzel'in bu pozlarına Mehmet Ali Erbil’in yorumu olay oldu.