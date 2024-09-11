Selena Gomez'den yürek burkan açıklama

Selena Gomez, yeni bir röportajında ​​erkek arkadaşı Benny Blanco'yla kurduğu ailesinin hayal ettiğinden farklı göründüğünü söyledi.

Gomez, Vanity Fair'in Ekim 2024 sayısı için verdiği röportajda "Bunu hiç söylemedim ama ne yazık ki kendi çocuğumu doğurmam yani hamile kalmam imkansız. Bu hem benim hem de bebeğin hayatını tehlikeye atacak bir sağlık problemimden kaynaklanıyor. Hastalık teşhisi konulduğu ilk günlerde her günümü ağlayarak geçirdim. Zor bir süreçti ama sanırım bununla yaşamaya alıştım" diye konuştu.

Dört parmağında dört mağrifet bulunan güzel yıldız hayatı boyunca bir dizi sağlık sorunuyla mücadele etti.

Gomez'e 2013 yılında otoimmün hastalıklardan biri olan lupus teşhisi kondu ve 2017 yılında tedavi için böbrek nakli geçirdi; 2020 yılında bipolar teşhisi konuldu.

Gomez, Vanity Fair dergisine verdiği röportajda anneliğe dair şaşırtıcı planlarını itiraf etti. Gomez, "Evliliğin hayal ettiğim gibi olmadı. Ben de herkes gibi annelik hayalleri kurdum ama olmadı. Taşıyıcı annelik veya evlat edinme konusunda istekli harika insanların olması benim için bir lütuf, ikisi de benim için en olası seçenekler" diye konuştu.

32 yaşındaki Gomez ve 36 yaşındaki müzisyen Blanco ile birlikte ve kısa bir süre sonra evlenmelerini bekleniyor.