Selimiye'nin mahyası Yunanistan'dan da görünüyor

Selimiye Camii’nin iki minaresine halatlar ve onlarca ampul ile asılan mahya, yerli halk tarafından büyük ilgiyle karşılanıyor. Restorasyon çalışmalarının devam ettiği caminin minarelerine asılan bu mahya, uzun bir aradan sonra yeniden Selimiye Camii’nin ruhuna renk katıyor. Osmanlı İmparatorluğu döneminde inşa edilen ve şehrin en güzel konumunda bulunan Selimiye Camii, Ramazan ayında asılan mahya geleneğini yaşatmaya devam ediyor.

MAHYA, SINIR ÖTESİ ÜLKELERDEN DE GÖRÜLÜYOR

Selimiye Camii’nin minaresine asılan mahya, yalnızca Edirne’deki halk tarafından değil, Yunanistan ve Bulgaristan'ın Edirne’ye yakın sınır köylerinden de görülebiliyor. Mahyanın ışıkları, Selimiye Camii’nin zirvede olan statüsü sayesinde bu köylerde de net bir şekilde gözlemleniyor. Ayrıca, Ramazan ayının 15. gününden sonra camiye “Aile toplumun temelidir” yazısının asılacağı da bildirildi.

USTALAR, MAHYA SANATINI YENİDEN YAŞATIYOR

Mahya sanatını 52 yıldır icra eden usta Kahraman Yıldız, bu geleneği sürdürmenin gurur verici olduğunu belirtti. Yıldız, "Mahya, İstanbul Sultanahmet Camii’nde doğmuştur. Ancak geleneksel olarak Selahattin Camileri, Bursa ve Selimiye Camii’ne mahya asılır. Bizim için zorlu bir iş ama bu zorlukları, mahya yanınca hissedilen mutlulukla aşabiliyoruz. Mimar Sinan’ın şaheseri Selimiye Camii’ne mahya asmak büyük bir onurdur" dedi. Yıldız ayrıca, mahyanın Yunanistan’daki köylerden de görüldüğünü belirtti.

VATANDAŞLAR MAHYA VE SELİMİYE’Yİ YAKINDAN İNCELEDİ

Edirneli vatandaşlar, Selimiye Camii’nin mahyasını görmek ve bu atmosferi yaşamak için camiyi ziyaret etti. Refik Yakınlar, "Biz de Edirne'mizi, Selimiye’mizi ve asılan mahyayı görmek istedik. O havayı yaşamak için buradayız. Allah Ramazan ayını tüm İslam alemi için hayırlı kılsın" dedi.

SELİMİYE CAMİİ VE MAHYA HAKKINDA GÖRÜŞLER

Vatandaşlardan Özcan Güner, mahyanın Ramazan’la ilgili kısa ve öz bilgiler verdiğini belirterek, "Eskiden büyüklerimiz, Ramazan’ı Selahattin Camilerinin mahyalarıyla karşılarlardı. Şimdi biz de Selimiye Camii’nin gölgesinde yeni bir Ramazan’a merhaba diyoruz. Selimiye Camii, Mimar Sinan’ın ustalık eseri ve Edirne’nin manevi tapusudur" şeklinde konuştu.