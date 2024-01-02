Selin Ciğerci’nin eski kocası Gökhan Çıra çıra gibi yandı, milyonluk arabasına böyle baktı

Selin Ciğerci ve eski eşi Gökhan Çıra, kara para aklama soruşturması ile gündeme gelmişti. Bu kez, Gökhan Çıra, yaptığı kazayla gündeme geldi.

Milyonluk aracıyla kaza yapan Gökhan Çıra, kaza sonrasında bir sosyal medya paylaşımı yaptı. Kaza sonucunda arabası kullanılamaz hale gelen Çıra, “Allah’a çok şükür ufak tefek sıyrıklarla atlattık, gözü olanın gözü çıksın. Bugün şunu anladım 1 saniye sonra ne olacağından kimsenin haberi yok, film şeridi gibi her şey gözümün önünden geçti.” ifadesini kaydetti.