Selin vurduğu Brezilya’da Madonna konserini 1.6 milyon kişi izledi.

Güney Amerika ülkesi Brezilya’da 1 Nisan günü yaşanan sel felaketinde can kaybı her geçen gün artıyor. Son olarak, Brezilyalı yetkililer tarafından yapılan açıklamaya göre can kaybı sayısı 66’ya yükselirken, 101 kişiyi arama çalışmaları devam ediyor.

MADONNA KONSERİNİ MİLYONLARCA KİŞİ İZLEDİ

Popun kraliçesi Madonna dün hayranlarına Brezilya’da unutulmaz bir gece yaşattı. Rio de Janerio şehrindeki ünlü Copacabana plajında ücretsiz konser veren 65 yaşındaki sanatçıyı yaklaşık 1,6 milyon kişi izledi. İngiltere’nin başkenti Londra’da Ekim ayında başlayan "Celebration Tur"un son gösterisi için plaja akın eden yüzbinlerce kişi coşkuyla “Like a Prayer”, “Vogue” ve “Express Yourself” gibi hit parçalara eşlik etti.

Küresel ısınmanın etkilerini en şiddetli derece de yaşan ülkelerden olan Brezilya’da hava sıcaklıklarının 30 dereceyi bulduğu konser alanında izleyenlerin üzerine su sıkıldı ve ücretsiz içme suyu dağıtıldı.

Günler öncesinde binlerce kişinin plajda kamp kurarak beklemeye geçtiği konseri ayrıca sahil kenarındaki apartmanların camlarından ve teknelerden de yüzlerce kişi takip ederken, konser alanı çevresinde 3 binden fazla polis görev yaptı. Konsere ayrıca konuk sanatçı olarak Anitta ve Pabllo Vittar'ın yanı sıra samba okullarından genç müzisyenler de yer aldı.