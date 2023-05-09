Selin vurduğu Yeni Zelanda'nın Auckland şehrinde acil durum

Yeni Zelanda'nın Auckland şehrinde sel nedeniyle acil durum ilan edildi.

Selin vurduğu Yeni Zelanda'nın Auckland şehrinde acil durum

BBC'nin haberine göre Yeni Zelanda hükümeti, selin vurduğu Auckland'de acil durum ilan ederken bir grup lise öğrencisinin Northland bölgesindeki Whangarei şehrindeki mağaralara keşif gezisi yaptıkları esnada sel sularından etkilendiği bildirildi.

15 öğrenci ile 2 yetişkinden oluşan gruptaki 1 öğrencinin kayıp olduğu ve arama kurtarma çalışmalarının sürdüğü belirtildi.

Şehirde tren ve otobüs seferleri iptal edilirken, yolcular gerekli olmadığı takdirde seyahat etmemeleri konusunda uyarıldı.

Şiddetli yağışların belli aralıklarla gece yarısına kadar süreceği kaydedildi.

Acil kurtarma ekipleri Auckland'de 200'den fazla yardım çağrısına cevap verdiklerini bildirdi.

Auckland'de sel nedeniyle ocak ayında 4 kişi, Gabrielle Kasırgası'nın yol açtığı felakette ise şubat ayında 11 kişi yaşamını yitirmişti.

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