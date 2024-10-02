Selma Ateş’e saldırı sonrası Ayşe Ateş: Hepimizi öldürün rahatlayın!

Düzenleme: Kaynak: Haber Merkezi
Selma Ateş’e saldırı sonrası Ayşe Ateş: Hepimizi öldürün rahatlayın!

Selma Ateş’e yapılan saldırı sonrası basın mensuplarına konuşan Ayşe Ateş konuşmasında ‘’Sinan'ı öldürdünüz yetmedi, sıra bize mi geldi? diye isyan etti.

Eski Ülkü Ocakları Eğitim ve Kültür Vakfı Başkanı ve Hacettepe Üniversitesi Öğretim Üyesi Doç. Dr. Sinan Ateş'in öldürülmesine ilişkin davanın duruşmasında, bir kişi Sinan Ateş'in ablası Selma Ateş Kazanç'a yumruklu saldırıda bulundu.

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'BİRİLERİ KÜRSÜDEN TEHDİT EDERSE BÖYLE OLUR'

Saldırı sonrası Sinan Ateş'in eşi Ayşe Ateş isyan etti.

Ateş yaptığı açıklamada, "Birileri çıkıp kürsülerden çıkıp tehdit ederse işte sonuçları böyle olur!" diyerek MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'nin sözlerine gönderme yaptı.

Sinan Ateş'in eşi Ayşe Ateş, 'Sinan'ı öldürdünüz yetmedi sıra bize mi geldi?' diyerek haykırdı.

Ateş konuşmasında, "Savunmasız insanlara saldırmak hangi kitapta yazar, yeter artık yeter herkes kendine gelsin! Bu hiç bir kitapta yazmaz yeter artık! Hem suçlusunuz hem güçlü.. Hepimizi öldürün rahatlayın" dedi.

Ayşe Ateş, "Sinan'ı öldürdünüz, bizi de öldürün! Siz de kurtulun biz de kurtulalım, kahrolsun böyle düzen" dedi.

Öte yandan Ayşe Ateş duruşma sonrası ilk açıklamasında "Sussaydık onlar çok mutlu olacaktı. Hiçbir yere gitmiyorum, sonuna kadar adalet yürüyüşünü, her bir suçlu cezasını bulana kadar devam ettireceğim" dedi.

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