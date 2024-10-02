Sinan Ateş davasında karar çıktı

Ülkü Ocakları Eski Genel Başkanı Sinan Ateş'in öldürülmesine ilişkin davanın ikinci duruşmasında sanıkların savunmaları bitti. Mahkeme kararını açıkladı, İki ismin dosyası ayrılırken telefonlarının açılması beklenecek.

İŞTE DAVADAN ÇIKAN KARARLAR:

Tetikçi Eray Özyağcı ağırlaştırılmış müebbet cezası aldı, cezada indirim uygulanmadı.

Tolgahan Demirbaş ve Doğukan Çep'e müebbet hapis cezası verildi. Komiser Mustafa Ensar Aykal'ın tutukluluğunun devamına karar verildi. Serdar Öktem ve Çağlar adli kontrol şartıyla tahliye edildi.

Selman Bozkurt'a yönelik ‘kasten öldürmeye teşebbüs’ suçundan ise 13 yıl hapis cezası verildi. Vedat Balkaya’ya ‘tasarlayarak kasten öldürme’ suçundan ağırlaştırılmış müebbet ve müşteki Selman Bozkurt'a yönelik ‘kasten öldürmeye teşebbüs’ suçundan ise 13 yıl hapis cezası verildi. Suat Kurt’a ‘tasarlayarak kasten öldürme’ suçundan ağırlaştırılmış müebbet verildi.

YÜKSEL'E 'TASARLAYARAK KASTEN ÖLDÜRME’ SUÇUNDAN 18 YIL

Mustafa Uzunlar’a ‘tasarlayarak kasten öldürme’ suçundan 15 yıl ceza verildi. Aşkın Mert Gelenbey’e ‘tasarlayarak kasten öldürme’ suçundan 15 yıl ceza verildi. Murat Can Çolak’a tasarlayarak kasten öldürme’ suçundan 18 yıl ceza verildi. Emre Yüksel’e tasarlayarak kasten öldürme’ suçundan 18 yıl ceza verildi.

NE OLMUŞTU?

Ülkü Ocakları eski Genel Başkanı Sinan Ateş, 30 Aralık 2022 tarihinde Ankara'nın Çankaya ilçesindeki Çukurambar semtinde uğradığı silahlı saldırı sonucu hayatını kaybetmişti. Ateş'in öldürülmesine ilişkin 12'si tutuklu toplam 22 sanığın yargılanmasına Ankara 32. Ağır Ceza Mahkemesi'nce Sincan Cezaevi Kampüsü'nde devam edildi.