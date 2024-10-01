Selma Ateş'ten Bahçeli'ye ağır cevap. 'Yaşına veriyorum'

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, dün kendisini eleştiren Sinan Ateş'in annesi Saniye Ateş'e sert tepki göstermişti.

Devlet Bahçeli Sinan Ateş’in annesi için, "Yaşına başına bakmadan önüne gelen mikrofona konuşmak siyasi kışkırtmanın figuranı bir hanımefendiye asla yakışmayacaktır” ifadelerini kullanmıştı.

Sinan Ateş’in annesi Saniye Ateş hakkında sert açıklamalarda bulunan Devlet Bahçeli’ye, Sinan Ateş’in ablası Selma Ateş’ten sert tepki geldi.

“ANNEME LAF SÖYLEMEK YERİNE SİNAN ATEŞ’LE ARASINDAKİ KONUŞMALARI SÖYLESİN”

Selma Ateş yaptığı konuşmada Devlet Bahçeli’nin Sinan Ateş’in annesi Saniye Ateş hakkında söylediklerine yanıt verdi.

Selma Ateş, Bahçeli’ye seslenerek, “Devlet Bahçeli anneme laf söylemek yerine Sinan Ateş’le arasındaki konuşmaları söylesin. Sinan Ateş’in verdiği dosyada neler söyledi bunları söylesin” ifadelerini kullandı.

“DEVLET BAHÇELİ’NİN YAŞINA VERİYORUM”

Annesi ile Devlet Bahçeli arasında 10 yaş fark olduğunu belirten Selma Ateş, “Benim annem Devlet Bahçeli’den 10 yaş küçüktür muhtemelen Devlet Bahçeli’nin bu tarz söylemlerini yaşına veriyorum. Yaşı ilerlediği için yazılan metinleri okuyor. Kimin yazdığı belli olmayan metinleri okuyarak benim anneme asla laf etmesine müsaade etmiyorum. Mikrofonlara konuşmayalım hakkımızı nerede arayalım? 22 tutuklu vardı biliyorsunuz. Ya gerisi? tepedekiler? Devlet Bahçeli anneme laf söylemek yerine Sinan Ateş’le arasındaki konuşmaları söylesin. Sinan Ateş’in verdiği dosyada neler söyledi bunları söylesin. Biz dosyanın içeriğini de o odanın içeriğinde ne olduğunu da biliyoruz. Sessiz kalan MHP. Sinan Ateş de Ülkü Ocakları Genel Başkanlığı yapmış birisi” ifadelerini kullandı.

NE OLMUŞTU?

Ülkü Ocakları Eski Başkanı Sinan Ateş’in annesi Saniye Ateş, dün Halk TV canlı yayınında MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'ye yönelik sert sözler kullanmıştı.

Devlet Bahçeli'ye hakkını helal etmediğini belirten Saniye Ateş, “Ona saygı da duymuyorum. Benim oğlumun katilleri dışarıda. Benim oğlumun katilleri MHP'de. MHP'yi karalamak istemiyorum. İçindekileri diyorum” ifadelerini kullandı.