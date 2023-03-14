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Selma Ergeç: Kendimi bu sorulara hazır hissetmiyorum

Camdaki Kız dizisiyle ekranda olan Selma Ergeç, deprem nedeniyle üzgün olduğunu belirtti. Ünlü oyuncu, "Deprem soruları ile ilgili konuşmak istemiyorum. Kendimi bu sorulara hazır hissetmiyorum" dedi.

Haber Giriş: 14 Mart 2023 Salı - 10:58
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Selma Ergeç: Depremle ilgili konuşmak istemiyorum

Selma Ergeç: Kendimi bu sorulara hazır hissetmiyorum
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Oyuncu Selma Ergeç, eşi Can Öz ile birlikte Arnavutköy'deki Zıpkın çıkışında görüntülendi. Balıkçıda oturan Selma Ergeç ve eşi Can Öz, yaklaşık altı saat boyunca mekanda kaldı.

Milliyet'te yer alan habere göre; Çıkışta sorulara, "Ne denilebilir ki bunca acı varken?" diyen Ergeç, "Deprem soruları ile ilgili konuşmak istemiyorum. Kendimi bu sorulara hazır hissetmiyorum. Ne denilebilir ki büyük bir acı... Başımız sağ olsun" dedi.

Selma Ergeç daha sonra eşi Can Öz ile birlikte araçlarına binerek oradan ayrıldı.

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