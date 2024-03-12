"Selvi Boylum Al Yazmalım" babasını kaybetti. Unutulmaz filmin yaratıcısıydı

Kaynak: Çapa Magazin
"Selvi Boylum Al Yazmalım" babasını kaybetti. Unutulmaz filmin yaratıcısıydı
Türk sinemasına "Selvi Boylum Al Yazmalım" gibi büyük bir eseri kazandıran ve birçok filmin yapımcılığını yapan Arif Keskiner 86 yaşında hayatını kaybetti.

Kapıcılar Kralı ve Selvi Boylum Al Yazmalım'ın da aralarında bulunduğu Türk Sinema tarihine damga vuran birçok filmin yapımcısı Arif Keskiner 86 yaşında hayatını haybetti.

ARİF KESKİNER KİMDİR?

1938 yılında Adana’nın Osmaniye ilçesinde doğdu. İlk ve ortaokulu Osmaniye’de okudu. İstanbul Sultanahmet Ticaret Lisesi’ni, ardından İstanbul Yüksek Ekonomi ve Ticaret Okulu’nu bitirdi. Askerliğin ardından bir süre arkadaşı Yılmaz Güney’le çalıştıktan sonra dört yıl Ağaoğlu Yayınevi’nin müdürlüğü görevini yürüttü. Daha sonra kitapçılık, spor yazarlığı ve İsveç’te muhabirlik, bulaşıkçılık yaptı.Türkiye’ye döndükten sonra elliye yakın fotoromanın yapımcılığını, senaristliğini ve yönetmenliğini üstlendi. Aynı dönemde filmciliğe başladı. "Otobüs", "Kapıcılar Kralı", "Selvi Boylum Al Yazmalım", "Maden", "Köşeyi Dönen Adam" ve "Piyano Piyano Bacaksız" gibi filmlerin prodüktörlüğünü yaptı. "Yılanı Öldürseler" ve "Piyano Piyano Bacaksız" filmlerinin senaryo yazımına katıldı.

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